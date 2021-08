Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θεμιστοκλέους: περισσότεροι από 6 στους 10 ενήλικες έχουν εμβολιαστεί

Ξεπέρασαν σήμερα τα 11 εκατ. οι εμβολιασμοί. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα.

Ξεπέρασαν σήμερα τα 11 εκατ. οι εμβολιασμοί, ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Σήμερα αναμένεται να γίνουν 30.000 εμβολιασμοί. Περισσότεροι από 5. 850.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με, τουλάχιστον, μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 55,6% του γενικού πληθυσμού και 65% επί του ενήλικου πληθυσμού.

Επίσης, περισσότεροι από 5. 515.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 52,5% στον γενικό πληθυσμό και 61,6% στον ενήλικο πληθυσμό.

Τα ραντεβού της εβδομάδας κυμαίνονται, κατά μέσο όρο, γύρω στις 23.000 σε καθημερινή βάση, ενώ τις τελευταίες 10 ημέρες 72.000 πολίτες έχουν κλείσει νέα ραντεβού, δηλαδή για την πρώτη δόση.

Ποσοστά εμβολιασμών ανά ηλικιακή ομάδα

Για την ηλικιακή ομάδα 85 και άνω, το 72,1% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 72,3%.

Για την ηλικιακή ομάδα 80-84, το 72,3% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 72,5%.

Για την ηλικιακή ομάδα 75-79, το 84,4% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 84,5%.

Για την ηλικιακή ομάδα 70-74, το 78,7% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 78,9%.

Για την ηλικιακή ομάδα 65-69, το 80,1% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 80,2%.

Για την ηλικιακή ομάδα 60-64, το 75,9% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 76,2%.

Για την ηλικιακή ομάδα 55-59, το 72,8% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 73,1%.

Για την ηλικιακή ομάδα 50-54, το 69,3% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 69,7%.

Για την ηλικιακή ομάδα 45-49, το 66,1% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 66,6%.

Για την ηλικιακή ομάδα 40-44, το 61% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 61,6%.

Για την ηλικιακή ομάδα 35-39, το 53,6% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 54,2%.

Για την ηλικιακή ομάδα 30-34, το 51,7% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 52,5%.

Για την ηλικιακή ομάδα 25-29, το 50% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 50,9%.

Για την ηλικιακή ομάδα 18-24, το 39,4% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 40,5%.

Στην ηλικιακή ομάδα 15-17 έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση το 11,1% και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 12,6%.

Η ηλικιακή ομάδα 12-14 το 3% έχει εμβολιαστεί και αν υπολογιστούν και τα ραντεβού το ποσοστό ανέρχεται στο 4%.

Σχετικά με τον κατ' οίκον εμβολιασμό, έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα 5.274 πολίτες και ήδη έχουν εμβολιαστεί ήδη 4.000 πολίτες.

Επίσης, περισσότεροι από 10.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί σε απομακρυσμένες περιοχές. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και ειδικές δράσεις που αφορούν τον εμβολιασμό κατά της covid-19 ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπως οι Ρομά, οι άστεγοι και οι μετανάστες.

