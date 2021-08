Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: Ο “Τυφώνας” στη μάχη με τις φλόγες (βίντεο)

Το ειδικά διαμορφωμένο πυροσβεστικό όχημα επιχειρεί στην περιοχή.

Στη “μάχη” για την αναχαίτιση της πύρινης λαίλαπας στην Κερατέα, ρίχτηκε ο “Τυφώνας”, το ειδικά διαμορφωμένο πυροσβεστικό όχημα, με την τουρμπίνα που εκτοξεύει νερό σε απόσταση έως και 60 μέτρων.

Το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1 με την Τζίνα Στασινοπούλου κατέγραψε τις εικόνες από τις πρώτες προσπάθειες που έκανε στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές.

