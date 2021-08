Πολιτισμός

Σπύρος Φωκάς: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του δημοφιλούς ηθοποιού.

Παρόλο που ο Σπύρος Φωκάς, μετά από έναν μήνα νοσηλείας στο Λαϊκό Νοσοκομείο πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του στο Καλαμάκι Κορινθίας, τα νέα για τον εμβληματικό ηθοποιό δεν είναι καλά, καθώς μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο.

Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τον οδήγησαν στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του διάσημου ηθοποιού είναι επιβαρυμένη και οι γιατροί κάνουν το καλύτερο δυνατόν.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσοχοΐδης για φωτιές στην Αττική: υπάρχουν ενδείξεις και μαρτυρίες για εμπρησμό (βίντεο)

Έγκλημα στις Σέρρες: Μαρτυρίες-σοκ για την άγρια δολοφονία (βίντεο)

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης έπεσε θύμα χάκερ (βίντεο)