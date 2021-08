Κόσμος

Σεισμός στην Αϊτή: μεγαλώνει δραματικά ο αριθμός των θυμάτων

Η χώρα της Καραϊβικής, μετράει χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός του σεισμού 7,2 βαθμών ο οποίος έπληξε το Σάββατο τη νοτιοδυτικής Αϊτή έγινε ακόμη βαρύτερος χθες Δευτέρα, φθάνοντας τους 1.419 νεκρούς.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας της χώρας της Καραϊβικής, ο αριθμός των τραυματιών έφτασε τους 6.900

Παράλληλα, τουλάχιστον 37.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στις υποδομές.

