Σεισμός στην Αϊτή: εκατόμβη νεκρών και χιλιάδες τραυματίες

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Τετραψήφιος ο αριθμός των θυμάτων, πολλαπλάσιοι οι τραυματίες, τεράστιες οι καταστροφές από τα 7,2 Ρίχτερ.

Ο, ακόμη προσωρινός, απολογισμός των θυμάτων του σεισμού 7,2 βαθμών που έπληξε το Σάββατο το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής έγινε βαρύτερος χθες Κυριακή, φθάνοντας τους 1.297 νεκρούς και τους 5.700 και πλέον τραυματίες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

Πέρα από τους αγνοούμενους, «πολλοί βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια» κτιρίων που κατέρρευσαν, τόνισε σε ανακοίνωσή της η αϊτινή Πολιτική Προστασία, διευκρινίζοντας πως κάπου 3.200 τραυματίες έχουν εισαχθεί σε διάφορα νοσοκομεία.

Ο σεισμός σημειώθηκε το Σάββατο στις 08:29 (τοπική ώρα· 15:29 ώρα Ελλάδας), 12 χιλιόμετρα από την πόλη Σεντ-Λουί-ντι-Σιντ, περίπου 160 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, την Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με τα δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου γεωφυσικών μελετών (USGS).

Εκκλησίες, καταστήματα, σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια: δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν εντελώς κατά τη διάρκεια της πολύ ισχυρής δόνησης, παγιδεύοντας όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό κάτω από τόνους μπετόν.

Πολλά νοσοκομεία έχουν υποστεί κορεσμό εξαιτίας του τεράστιου αριθμού τραυματιών.

Η μεταβατική κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για έναν μήνα στις πληγείσες περιοχές.

Ο σεισμός του Σαββάτου χτύπησε ενώ στη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές του σεισμού της 12ης Ιανουαρίου 2010, ο οποίος κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας και αρκετές πόλεις στην επαρχία.

Σε εκείνη την καταστροφή τεραστίων διαστάσεων είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 200.000 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι 300.000 και πλέον.

Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο Αϊτινοί είχαν μείνει άστεγοι, με τις αρχές και τη διεθνή κοινότητα να βρίσκονται μπροστά στην τεράστια πρόκληση της ανοικοδόμησης σε μια χώρα χωρίς κτηματολόγιο, ούτε πολεοδομικό κανονισμό.

Η Αϊτή, που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό, στην πρόκληση της ανοικοδόμησης, πλήττεται συχνά από κυκλώνες και παραμένει βυθισμένη σε κοινωνικοπολιτική κρίση που έχει οξυνθεί ξανά τα τελευταία χρόνια. Η χώρα ακόμη προσπαθούσε να συνέλθει από το σοκ της δολοφονίας του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ την 7η Ιουλίου.

