Ντόρτμουντ εναντίον Μπάγερν για την κορυφή στη Γερμανία

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών στα καταστήματα ΟΠΑΠ για το Γερμανικό Σούπερ Καπ.

Απόψε, στις 21:30, στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» θα διεξαχθεί το γερμανικό Σούπερ Καπ μεταξύ της πρωταθλήτριας Μπάγερν Μονάχου και της Κυπελλούχου Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες για το Σούπερ Καπ τις εφτά από τις εννέα τελευταίες σεζόν, με τους Βαυαρούς να έχουν κερδίσει τις τέσσερις αναμετρήσεις έναντι τριών των Βεστφαλών.

Το ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στους νέους τεχνικούς των δύο ομάδων, Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Μάρκο Ρόζε, αντίστοιχα, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους Χάνσι Φλικ και Έντιν Τέρζιτς.

Στα πρακτορεία ΟΠΑΠ το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τη μεγάλη αναμέτρηση στη Γερμανία. Ανάμεσα τους: Ακριβές Σκορ, Goal / No Goal, Συνολικά Γκολ, πρώτη ομάδα που θα σκοράρει κ.ά.

Θεμέλια για πρόκριση

Μετά τον αναπάντεχο αποκλεισμό από το Champions League. ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε μια επιτυχημένη πορεία στο Europa League, η οποία ξεκινάει την Πέμπτη, 19 Αυγούστου με τον αγώνα απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θα αντιμετωπίσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την πρωταθλήτρια Σλοβακίας (22:00), η οποία απέκλεισε τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς.

Το πρώτο βήμα για την πολυπόθητη πρόκριση στους ομίλους του Europa Conference League θα προσπαθήσει να κάνει και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, 19 Αυγούστου απέναντι στη Ριέκα, στην Τούμπα (21:00). Οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τα play off της διοργάνωσης, έπειτα από τη νίκη 2-0 επί της Μποέμιανς στην Τούμπα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, επίσης, πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων.

Ένα βήμα πριν τους ομίλους

Σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν, επίσης, οι αγώνες για τον πρώτο γύρο των play off του Champions League. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Τρίτη, 17 Αυγούστου (22:00)

Μονακό – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Σέριφ Τίρασπολ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ – Μπρόντμπι

Τετάρτη, 18 Αυγούστου (22:00)

Μπενφίκα – Αϊντχόφεν

Μάλμε – Λουντογκόρετς

Γιουνγκ Μπόις – Φερεντσβάρος