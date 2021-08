Οικονομία

Γεωργιάδης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: θα υπάρξουν απολύσεις ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα (βίντεο)

Επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην υπάρξει νέο lockdown. Πως σχολίασε τη δήλωση Τσιτσιπά για εμβολιασμό.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», και σχολιάζοντας τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, είπε ότι οι 251 διασωληνώσεις τον Αύγουστο του 2021 σε σύγκριση με τις λιγότερες από 100 τον Αύγουστο του 2020 δείχνουν ότι πάμε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και κατά συνέπεια όταν από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει να μεγαλώνει ο φόβος για την εξέλιξη της πανδημίας θα υπάρξουν και απολύσεις ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η μόνη λύση για να ξεφύγουμε από αυτό τον εφιάλτη είναι ο εμβολιασμός, αλλά δυστυχώς ένα μέρος της κοινωνίας, είτε από φόβο, είτε γιατί θεωρεί ότι κάνει αντίσταση στην Κυβέρνηση, είτε γιατί υιοθετεί θεωρίες συνομωσίας, έχει συνασπιστεί σε ένα κίνημα ανεύθυνων που βάζουν σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ζωή, όσο και των γύρω τους.

Επανέλαβε δε ότι οι προβλέψεις για τον χειμώνα που έρχεται είναι ζοφερές λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα και έφερε σαν παράδειγμα και τη δική του περιπέτεια που παρότι εμβολιασμένος κόλλησε κορονοϊό και τον πέρασε σχετικά βαριά, με τους γιατρούς να του λένε ότι αν δεν ήταν εμβολιασμένος τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα

Ερωτηθείς για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση που έχει και προβλήματα συνταγματικότητας μέχρι να γίνουν όσα πρέπει σχετικά με το εμβόλιο και για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει μια τέτοια απόφαση.

Συμπλήρωσε όμως πως βούληση της Κυβέρνησης είναι οι εμβολιασμένοι να μην ξαναμπούν για κανένα λόγο σε καραντίνα και να μην υποστούν περιορισμούς, ενώ προέβλεψε ότι το φθινόπωρο και τον χειμώνα η είσοδός σε κλειστούς χώρους στην εστίαση και αλλού, θα επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή σε όσους έχουν νοσήσει.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος είπε ότι δεν έχει εμβολιαστεί και δεν θα το κάνει μέχρι αυτό να γίνει υποχρεωτικό, υπογραμμίζοντας ότι στεναχωρήθηκε πολύ με τη δήλωση αυτή, καθώς μιλάμε για έναν αθλητή πρότυπο ο οποίος επηρεάζει πολύ κόσμο και ενδέχεται να «πάρει κάποιους στον λαιμό του».

Σε ότι αφορά τις πυρκαγιές, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι δεν είναι της παρούσης η απόδοση ευθυνών και συμπλήρωσε ότι οι φετινές πυρκαγιές έγιναν σε μια περίοδο με πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες.

