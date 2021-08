Υγεία - Περιβάλλον

Ακτή Ελεφαντοστού: Εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα του ιού Έμπολα

Πδέραν του επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού, τώρα καταγράφηκε ένα ύποπτο κρούσμα και 9 επαφές που βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι πέραν του επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού Έμπολα που εντοπίστηκε στην Ακτή Ελεφαντοστού, τώρα καταγράφηκε ένα ύποπτο κρούσμα και 9 επαφές που βρίσκονται υπό παρακολούθηση. "Όσον αφορά τους αριθμούς, υπάρχουν δύο κρούσματα. Ένα που επιβεβαιώθηκε -μια νεαρή γυναίκα- και υπάρχει επίσης ένα ύποπτο κρούσμα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Τάρικ Γιασάρεβιτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη. "Αυτήν την στιγμή έχουν εντοπιστεί 9 επαφές", πρόσθεσε.

Το πρώτο κρούσμα του ιού Έμπολα εντοπίστηκε το Σάββατο στην Αμπιτζάν. Πρόκειται για μια 18χρονη από τη Γουινέα, η οποία έφτασε στην Ακτή Ελεφαντοστού στις 11 Αυγούστου προερχόμενη από την πόλη Λαμπέ, στην βόρεια Γουινέα, διασχίζοντας οδικώς απόσταση μεγαλύτερη από 1.500 χιλιόμετρα. Η ασθενής λαμβάνει θεραπεία σε νοσοκομείο της Αμπιτζάν, ενώ τη Δευτέρα ξεκίνησε επιχείρηση εμβολιασμού των εργαζομένων του τομέα της υγείας κατά του ιού Έμπολα. Οι κάτοικοι συνοικίας στην οικονομική πρωτεύουσα της Ακτής Ελεφαντοστού, όπου διέμεινε η νεαρή από την Γουινέα, εμβολιάστηκαν χθες, Τρίτη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. "Γνωρίζουμε ότι η ασθενής έμεινε εδώ προτού πάει στο νοσοκομείο, άρα όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στα περίχωρα και αποτελούν επαφές θα πρέπει να εμβολιαστούν", δήλωσε ο Πιέρ Ντεμπά, ο υπουργός Υγείας της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο υπουργός σημείωσε ότι "αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες ότι οι επαφές θα ανέλθουν σε 2.000", διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αυτούς που ταξίδεψαν με τη νεαρή γυναίκα που έχει μολυνθεί από τον ιό και αυτούς που ήρθαν σε επαφή με αυτούς τους ταξιδιώτες. Ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού στο Αμπιτζάν ξεκίνησε τη Δευτέρα. Εξάλλου η έρευνα για τις επαφές της νεαρής γυναίκας συνεχίζεται στην περιοχή από την οποία ξεκίνησε στην Γουινέα. "Αυτήν την στιγμή όλα τα μέλη της οικογένειάς της βρίσκονται μαζί μας στο κέντρο απομόνωσης. Συνεχίζουμε τις έρευνες για να εντοπιστούν οι επαφές", εξήγησε στο AFP ο διευθυντής της περιφερειακής υπηρεσίας Υγείας του Λαμπέ, ο δρ Μαμαντού Άντι Ντιαλό. "Δεν γνωρίζουμε την πηγή της μόλυνσης. Αν μολύνθηκε εδώ στο Λαμπέ, εκτός Λαμπέ, κυρίως στην διαδρομή για την Ακτή Ελεφαντοστού περνώντας μέσα από τη δασική Γουινέα", στην περιφέρεια Νζερεκορέ, πρόσθεσε.

Σε αυτήν ακριβώς την δασική περιοχή ξέσπασε η επιδημία του 2021 στη χώρα, αλλά και αυτή που έπληξε την Δυτική Αφρική ανάμεσα στα τέλη του 2013 και το 2016, η οποία προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 11.300 ανθρώπων, κυρίως στην Γουινέα (2.500 θανάτους), στην Λιβερία και την Σιέρα Λεόνε, τρεις από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, ενώ ο απολογισμός αυτός είναι υποτιμημένος, όπως ομολογεί ακόμη και ο ΠΟΥ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκρινε "εξαιρετικά ανησυχητικό" το γεγονός ότι το κρούσμα που εντοπίστηκε στην Ακτή Ελεφαντοστού παρουσιάστηκε στο Αμπιτζάν, μητρόπολη άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων, δύο μήνες μετά την ανακοίνωση του τερματισμού της επιδημίας του 2021 στην Γουινέα. "Όσον αφορά τις πρώτες έρευνες πάνω στο γονιδίωμα του ιού Έμπολα που εντοπίστηκε στην Αμπιτζάν, δεν έχουμε προς το παρόν ενδείξεις ότι αυτό το ξέσπασμα στην Ακτή Ελεφαντοστού έχει σχέση με την επιδημία του Έμπολα που μαινόταν στην Γουινέα νωρίτερα φέτος", σημείωσε ο Γιασάρεβιτς. "Θα πρέπει να γίνουν κι άλλες εργαστηριακές έρευνες για να μάθουμε αν έχει σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη επιδημία", πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ σημείωσε εξάλλου ότι τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν "ότι πρόκειται μάλλον για το στέλεχος του Ζαΐρ του ιού", ο υποτύπος του ιού Έμπολα που είχε παρουσιαστεί φέτος στην Γουινέα, όπως και στην μεγάλη επιδημία στη Δυτική Αφρική. Μολονότι η Ακτή Ελεφαντοστού συνορεύει με την Γουινέα και τη Λιβερία, δεν έχει καταγράψει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού Έμπολα από το 1994, τη χρονιά που ένας επιστήμονας μολύνθηκε στη διάρκεια επιδημίας στους χιμπατζήδες. Το ξέσπασμα αυτό στην Ακτή Ελεφαντοστού είναι το τρίτο στην αφρικανική ήπειρο φέτος, έπειτα από αυτά που εντοπίστηκαν στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Γουινέα.

