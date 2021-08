Κοινωνία

Εμπρησμοί: Μπαράζ συλλήψεων για φωτιές σε όλη τη χώρα

Τέσσερις συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο, μεταξύ αυτών και ένας 14χρονος που ομολόγησε.

Τέσσερις κατηγορούμενοι για εμπρησμούς συνελήφθησαν, το τελευταίο 48ωρο, σε διάφορα σημεία της επικράτειας, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Ξεχωρίζει η περίπτωση ενός 14χρονου, που ομολόγησε ότι ευθύνεται για εννέα πυρκαγιές στην Φθιώτιδα. «Μου άρεσαν οι φωτιές και οι καπνοί» φέρεται να είπε κατά την ανάκρισή του, συμπληρώνοντας ότι έβαζε φωτιά με αναπτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν συλληφθεί και οι γονείς του, καθώς πρόκειται για ανήλικο και οι τρεις θα οδηγηθούν την Πέμπτη στον εισαγγελέα Λαμίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική:

Συνελήφθη την Τρίτη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ελευθερούπολης, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε δασική έκταση, στην περιοχή Αντιφιλίππων Παγγαίου .

Συνελήφθη την Τρίτη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου, ένας άνδρας ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε οικοπεδικό χώρο, στην Τ.Κ. Κεραμούτσι του δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης .

Συνελήφθη την Τρίτη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Τ. Αργοστολίου και του Τ.Α. Αργοστολίου, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αργοστολίου, ένας άνδρας ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού σε χαμηλή βλάστηση, στην Δεμουτσαντάτα Αργοστολίου.

Για τα ανωτέρω περιστατικά ενημερώθηκαν σχετικώς οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Επίσης,

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα για πραγματοποίηση θερμών εργασιών στην ύπαιθρο στην Νικήτη του δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Πολυγύρου.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην Βαμβακούσα Σερρών , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Σερρών.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους του Π.Κ. Σιδηροκάστρου.