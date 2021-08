Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: Κάηκαν σπίτια, μαίνεται το πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Αυτοψία του ΑΝΤ1 στις πυρόπληκτες περιοχές. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Περίπου 10 σπίτια κάηκαν τα ξημερώματα στον οικισμό Θέα, στην περιοχή των Βιλίων, κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναζωπύρωσης που σημειώθηκε τις προηγούμενες ώρες κι έστρεψε τις φλόγες στην κατεύθυνση του χωριού.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου με το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε τις εικόνες της καταστροφής, μεταδίδοντας παράλληλα την αγωνία των κατοίκων για τις εξελίξεις.

Συγκινητική στιγμή ήταν επίσης ο εντοπισμός μίας χελώνας, που γλίτωσε από τις φλόγες και προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο. Ο ηχολήπτης Παναγιώτης Χατζηδαμιανός έσπευσε να τη βοηθήσει.

Το πρωί δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης για τους κατοίκους στους οικισμούς ΤΙΤΑΝ και Πανόραμα και πάλι χωρίς μήνυμα από το 112.





