Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός στη βόρεια Εύβοια: Διπλασιάζονται οι διανυκτερεύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου σε ισχύ το πρόγραμμα επιδότησης, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων.

Από σήμερα διπλασιάζεται από 6 σε 12 βράδια η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα του μητρώου παροχών του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας, στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, κατόπιν της δημοσίευσης της ΚΥΑ 60780/16.8.2021 (ΦΕΚ B' 3847/18.08.2021).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά καταλύματα του μητρώου παρόχων του Οργανισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021-2022, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 30 Ιουνίου 2022, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Αποζημιώσεις και παροχές > Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: Κάηκαν σπίτια, μαίνεται το πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Νεκροθάφτης συνελήφθη για διάρρηξη σε σπίτι νεκρού

ΠΑΟΚ – Ριέκα: ο πρώτος… τελικός της σεζόν για τον “Δικέφαλο”