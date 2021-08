Οικονομία

Πυρόπληκτοι: πληρωμή των 550 πρώτων αιτήσεων την Παρασκευή

Οι αιτήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες της πρώτης αρωγής. Αντιστοιχούν σε άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Σε 550 ανήλθαν, μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, οι αιτήσεις των πυρόπληκτων που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr της ΑΑΔΕ.

Οι αιτήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες της πρώτης αρωγής και αντιστοιχούν σε άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους 3 εκατ. ευρώ. Η πρώτη πληρωμή δρομολογείται για αύριο Παρασκευή.

«Η Κυβέρνηση, με συνέπεια και ευθύνη, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση των μέτρων στήριξης των πληγέντων και τη διαδικασία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές» τόνισε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρ. Τριαντόπουλος.

Η πλατφόρμα arogi.gov.gr άνοιξε αργά χθες το βράδυ, ώστε όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές (από τις 27 Ιουλίου έως και τις 13 Αυγούστου) να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (που επέχουν και θέση υπεύθυνης δήλωσης), ώστε να λαβουν την πρώτη οικονομική αρωγή (προκαταβολή), έναντι των αποζημιώσεων που θα ακολουθήσουν με την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Υπενθυμίζεται ότι η κρατική στήριξη περιλαμβάνει:

την πρώτη οικονομική αρωγή έναντι των τελικών αποζημιώσεων που θα λάβουν οι πληγέντες,

απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, και

επιδότηση στέγασης.

Το ποσό της πρώτης οικονομικής αρωγής προκύπτει αυτόματα και συμψηφίζεται με το τελικό ποσό της ζημιάς, που υπολογίζεται στη συνέχεια από τις αρμόδιες επιτροπές.