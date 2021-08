Κόσμος

Τραγωδία στη Βρετανία: παιδί έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου

Το άτυχο αγόρι είχε ταξιδέψει στο Σέφιλντ από το Αφγανιστάν, προσπαθώντας να γλιτώσει απο τους Ταλιμπάν.

Ένα αγοράκι, που πρόσφατα πήγε στη Βρετανία από το Αφγανιστάν με την οικογένειά του, σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από το παράθυρο ενός ξενοδοχείου στο Σέφιλντ, στη βόρεια Αγγλία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία του Σάουθ Γιορκσάιρ ειδοποιήθηκε χθες για τη θανάσιμη πτώση του παιδιού, ηλικίας 5 ετών. Επιβεβαίωσε σήμερα πως ο μικρός προερχόταν από το Αφγανιστάν και επισήμανε πως αστυνομικοί προσφέρουν στήριξη στην οικογένειά του. Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, το ξενοδοχείο φιλοξενεί Αφγανούς πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν προηγουμένως εργαστεί για τη Βρετανία στη χώρα καταγωγής τους. Το παιδί έπεσε από τον 9ο όροφο, σύμφωνα με το BBC.

Ένας πρόσφυγας, που διαμένει στο ξενοδοχείο, δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο YorkshireLive ότι το αγόρι είχε έρθει πριν από λίγο καιρό στο Σέφιλντ από το Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία προκαλώντας την απομάκρυνση διπλωματών, ξένων υπηκόων και Αφγανών, οι οποίοι φοβόντουσαν για την ασφάλειά τους. «Ήρθαν εδώ για να σώσουν τη ζωή τους και συνέβη αυτό», τόνισε. «Είναι τόσο θλιβερό».

Ένας Αφγανός μεταφραστής, ηλικίας 35 ετών, που επίσης φιλοξενείται σε αυτό το ξενοδοχείο, είπε στην εφημερίδα The Sun ότι συνόδευσε τη μητέρα και το παιδί στο νοσοκομείο. Η μητέρα του 5χρονου «μου εξήγησε ότι το παιδί στεκόταν δίπλα στο παράθυρο και κοιτούσε κάτω», προτού συμβεί το δυστύχημα. Από την πλευρά του, ο Ίνβερ Σόλομον, ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Προσφύγων, ενός οργανισμού που παρέχει βοήθεια στους πρόσφυγες, έκανε λόγο για μια «φοβερή τραγωδία», που έπληξε μια «οικογένεια, η οποία βίωσε τόσα τραυματικά γεγονότα και βάσανα ώσπου να φθάσει στη Βρετανία».

«Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες του περιστατικού, όμως είναι επιτακτικό οι οικογένειες που έρχονται από το Αφγανιστάν να λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται και να στεγάζονται σε κατάλληλο κατάλυμα».

