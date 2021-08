Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Με ανατροπή στην 8άδα (βίντεο)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκαμψε την αντίσταση του Ιταλού Σονέγκο και πήρε την πρόκριση. Ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλός του.

Μία ακόμη δύσκολη νίκη, αυτή την φορά με ανατροπή, πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Σινσινάτι Όπεν.

Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα επιβλήθηκε με 2-1 του Ιταλού Λορέντζο Σονέγκο (5-7, 6-3, 6-4) κι εξασφάλισε το “εισιτήριο” για τους προημιτελικούς του τουρνουά.

Εκεί θα βρει απέναντί του τον εκπληκτικό Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ, ο οποίος μετά απόι εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε με 6-4, 6-3 του φιναλίστ του εφετινού Wimbledon, Ματέο Μπερετίνι. Ήταν η πρώτη του νίκη του Αλιασίμ σε τρεις αναμετρήσεις απέναντι στο νο8 της παγκόσμιας κατάταξης και η έκτη επί αντιπάλου που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της ATP.Τοπ10 αντιπάλου στην καριέρα του Αλιασίμ.

Λίγο περισσότερο από 2 ώρες χρειάστηκε ο Τσιτσιπάς για να κάμψει την αντίσταση του άκρως ανταγωνιστικού Σονέγκο, για να “κλειδώσει” την 13η του παρουσία σε προημιτελικούς στην τρέχουσα σεζόν.

Ο 23χρονος πρωταθλητής τελείωσε τον αγώνα με 78% σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, αλλά και το πολύ υψηλό 68% στο δεύτερο. Το μοναδικό πρόβλημα στην εμφάνισή του ήταν ότι κατάφερε να πάρει μόνον τους δύο από τους συνολικά 10 πόντους για μπρέικ που είχε.

Πλέον, απέναντι στον 21χρονο Καναδό, Αλιασίμ, θα επιδιώξει να περάσει στους ημιτελικούς, στην αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

