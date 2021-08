Καιρός

Καιρός: πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες την Παρασκευή

Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες και που οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία καθώς και τη Θεσσαλία προβλέπονται τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες με ύφεση των φαινομένων το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να σημειώνονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και κατά τόπους στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή ύφεση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι, ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην δυτική και την κεντρική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και την Θράκη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννηος, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις όπου και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 και κατά τόπους στη Κρήτη 33 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωσή καιρού για το Σάββατο 21 Αυγούστου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, βαθμιαία την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες .

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και μετά το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στα νησιά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

