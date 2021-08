Οικονομία

Φωτιές - Αυτοψίες: στο “κόκκινο” εκατοντάδες κτήρια σε Αττική και Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι των κτηρίων από τους μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών



Ολοκληρώθηκε σήμερα ο έλεγχος και επανέλεγχος από τους μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτήρια των πληγεισών περιοχών στις ΠΕ Αττικής, Ευβοίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Πελοποννήσου.

Συνολικά έχουν διεξαχθεί 2.413 αυτοψίες.

Στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 830 αυτοψίες, εκ των οποίων 412 στον Δήμο Αχαρνών, 46 στον Δήμο Κηφισιάς, 335 στον Δήμο Ωρωπού και 37 στον Δήμο Διονύσου.

Αντίστοιχα, διενεργήθηκαν 619 αυτοψίες στην Πελοπόννησο, 151 στην ΠΕ Ηλείας, 51 στην ΠΕ Μεσσηνίας, 205 στην ΠΕ Λακωνίας και 212 στην ΠΕ Αρκαδίας.

Στην Εύβοια διενεργήθηκαν 888 αυτοψίες, 688 στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και 200 στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Στον Δήμο Λοκρών, στην ΠΕ Φθιώτιδας, έχουν διενεργηθεί 12 αυτοψίες.

Στον Δήμο Δωρίδος, στην ΠΕ Φωκίδος, έχουν διενεργηθεί 64 αυτοψίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αυτοψιών:

1.441 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 560 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 473 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 408 επικίνδυνες για χρήση και οι οποίες θα επανελεγχθούν.

98 σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων 24 είναι κατάλληλοι για χρήση, 47 προσωρινά ακατάλληλοι και 27 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Ελέγχθηκαν 845 αποθήκες/στάβλοι κλπ εκ των οποίων οι 70 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 362 είναι προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 413 επικίνδυνοι για χρήση, οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Τέλος, ελέγχθηκαν 29 δημόσια κτήρια ή/και ναοί, εκ των οποίων 5 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 17 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 7 επικίνδυνοι για χρήση και θα επανελεγχθούν.

Συνολικά έχουν γίνει επανέλεγχοι σε 519 κτήρια, εκ των οποίων 412 κρίθηκαν οριστικά ακατάλληλα για χρήση και 107 κρίθηκαν επισκευάσιμα. Από αυτούς, στην Αττική έχουν γίνει 118 επανέλεγχοι, στη Φωκίδα 10 και στην Εύβοια 391.

Τις επόμενες ημέρες, κλιμάκια μηχανικών του υπουργείου θα διενεργούν ελέγχους σε όσα κτηρια δεν κατέστη μέχρι σήμερα εφικτό, λόγω απουσίας των ιδιοκτητών, μετά από συνεννόηση των αρμόδιων τοπικών αρχών με τις υπηρεσίες του υπουργείου, για τον προγραμματισμό των επισκέψεων.

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210-6509300 με 8 τηλεφωνικές γραμμές, από τις 8:00 έως τις 20:00 τις καθημερινές και 10:00 έως 18:00 το Σαββατοκύριακο, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Φωτιές στον Θεολόγο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής