Φωτιά σε ιστιοφόρο εν πλώ

Οι επιβάτες του διασώθηκαν από σκάφος του Λιμενικού. Το ιστιοφόρο ρυμουλκείται φλεγόμενο στο λιμάνι της Αίγινας.

Καλά στην υγεία τους είναι οι 8 επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πλοίαρχος, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά από άγνωστη αιτία, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας.

Οι 8 επιβαίνοντες παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ το ιστιοφόρο στο οποίο η φωτιά συνεχίζεται, ρυμουλκείται από άλλο ιδιωτικό σκάφος, προς το λιμάνι της Αίγινας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς στο σκάφος.

