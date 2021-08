Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ανεμβολίαστοι: το σχέδιο της κυβέρνησης για τον χειμώνα

Την Τρίτη οι ανακοινώσεις για τους χώρους εργασίας, τα καφέ, τα εστιατόρια και γήπεδα. Πώς θα μπαίνουν στις αίθουσες οι μαθητές. Τι θα ισχύει για εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους.

Συναγερμός έχει σημάνει σε επιστήμονες και Αρχές από το υψηλό ιικό φορτίο στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, από την ταχεία αύξηση των διασωληνωμένων και από την εκτεταμένη διάδοση της μετάλλαξης Δέλτα, κυρίως στις νεαρές ηλικιακές ομάδες.

Η θερινή ραστώνη στους εμβολιασμούς σηματοδοτεί περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους με την επιστροφή των αδειούχων στα αστικά κέντρα, αν και τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότεροι προγραμματίζουν τον εμβολιασμό τους.

Την Τρίτη αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της η κυβέρνηση για το πώς θα κινούνται οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας στους χώρους εργασίας τους, σε καφέ, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ως αμιγείς θα λειτουργούν οι εσωτερικοί χώροι σε μπαρ, εστιατόρια και καφέ, ενώ μόνο εμβολιασμένους θα δέχονται τα θέατρα, τα σινεμά αλλά και τα γήπεδα.

Στα εμπορικά καταστήματα η είσοδος αναμένεται να είναι ελεύθερη σε όλους, μειώνοντας όμως τον αριθμό των πελατών που θα εισέρχονται σε αυτά.

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα προσέρχονται στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προβλέπεται ένα εργαστηριακό τεστ την εβδομάδα με επιβάρυνση του ανεμβολίαστου.

Στην εκπαίδευση, δάσκαλοι, καθηγητές και διδακτικό προσωπικό πανεπιστημίων θα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δύο εργαστηριακά τεστ ανά εβδομάδα με δικά τους έξοδα.

Τέλος, οι μαθητές θα εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή μετά από δύο self test ανά εβδομάδα.

