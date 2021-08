Κόσμος

Μέρκελ – Ερντογάν για Αφγανιστάν: προτεραιότητα η απομάκρυνση όσων έχουν ανάγκη

Με τον Πρόεδρο της Τουρκίας επικοινώνησε η καγκελάριος της Γερμανίας. Πόσοι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ τηλεφώνησε σήμερα στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουν την κατάσταση στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ύψιστη προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση όσων έχουν ανάγκη να φύγουν από το Αφγανιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, απομάκρυναν 2.500 Αμερικανούς από την Καμπούλ την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αγωνίζεται απέναντι στον «χρόνο και τον χώρο» για να απομακρύνει ανθρώπους από το Αφγανιστάν.

Κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο, ο αντιστράτηγος Ουίλιαμ Τέιλορ δήλωσε ότι συνολικά 17.000 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής απομακρυνθεί, ανάμεσά τους 2.500 Αμερικανοί.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι δεν έχει στην διάθεσή του «ακριβή αριθμό» των Αμερικανών που παραμένουν στην Καμπούλ και ευρύτερα στο Αφγανιστάν.

