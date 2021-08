Αθλητικά

Λεβερκούζεν: πρώτη νίκη με 4άρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της η Λεβερκούζεν.

Την πρώτη νίκη της στην εφετινή Bundesliga πανηγύρισε η Λεβερκούζεν, που συνέτριψε 4-0 εντός έδρας την Γκλάντμπαχ, στο τελευταίο σημερινό παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 3ο λεπτό, όταν το μακρινό σουτ του Μίτσελ Μπάκερ έστειλε την μπάλα να χτυπήσει αρχικά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιάν Ζόμερ, ακολούθως στο πόδι του Ελβετού γκολκίπερ και στη συνέχεια να καταλήξει στα δίχτυα της Γκλάντμπαχ.

Η Μπάγερ πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 8΄ με τον Σικ, ενώ η Γκλάντμπαχ έχασε πέναλτι στο 43΄, καθώς ο Λούκας Χραντέτσκι απέκρουσε την εκτέλεση του Λαρς Στιντλ. Στο β΄ μέρος οι γηπεδούχοι πέτυχαν άλλα δύο γκολ και έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν στην αποστολή της Λεβερκούζεν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε.

Νωρίτερα, ήττα-σοκ από τη Φράιμπουργκ με 2-1 γνώρισε η Ντόρτμουντ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Μπορεί η Μπορούσια να ήταν το θεωρητικό φαβορί στην αναμέτρηση και να στόχευε στο «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, ωστόσο βρέθηκε στο 53ο λεπτό να χάνει 2-0, πριν μειώσει με αυτογκόλ, έξι λεπτά αργότερα.

Την «γκέλα» των «κιτρινόμαυρων» εκμεταλλεύθηκε η Βόλφσμπουργκ και «σκαρφάλωσε» προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, οι «λύκοι» νίκησαν 2-1 τη Χέρτα στο Βερολίνο και πανηγύρισαν την δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες.

Στο μεταξύ, την πρώτη νίκη της στην εφετινή Bundesliga πανηγύρισε η Μπόχουμ που επιβλήθηκε εντός έδρας της Μάιντς με 2-0. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά με τους γηπεδούχους, ενώ ο Κώστας Σταφυλίδης πέρασε στον αγώνα στο 71ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Έλβις Ρετζμπεκάι.

Τέλος, ο Στέφανος Καπίνο παρέμεινε στον πάγκο της Αρμίνια Μπίλεφελντ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκρόιτερ Φιρτ (1-1).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 2η αγωνιστική της Bundesliga έχουν ως εξής:

Λειψία-Στουτγκάρδη 4-0 (38΄ & 52΄ Σομποζλάι, 46΄ Φόρσμπεργκ, 65΄ Σίλβα)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 0-0

Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ 2-1 (6΄ Γκρίφο, 53΄ Σάλαϊ - 59΄ αυτ. Καϊτέλ)

Χέρτα Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2 (60΄ πεν. Λουκεμπάκιο - 74΄ Μπακού, 88΄ Ενμέτσα)

Μπόχουμ-Μάιντς 2-0 (21΄ Χόλτμαν, 56΄ Πόλτερ)

Γκρόιτερ Φιρτ-Αρμίνια Μπίλεφελντ 1-1 (50΄ Χργκότα - 45΄ Κλος)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ 4-0 (3΄ αυτ. Ζόμερ, 8΄ Σικ, 55΄ Ντιαμπί, 87΄ Αμίρι)

Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 22/8

Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 22/8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Βόλφσμπουργκ 6

Λεβερκούζεν 4

Φράιμπουργκ 4

Χοφενχάιμ 3 -1αγ.

Λειψία 3

Ντόρτμουντ 3

Κολωνία 3 -1αγ.

Μπόχουμ 3

Στουτγκάρδη 3

Μάιντς 3

Αρμίνια Μπίλεφελντ 2

Ουνιόν Βερολίνου 1 -1αγ.

Μπάγερν Μονάχου 1 -1αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1

Γκρόιτερ Φιρτ 1

Γκλάντμπαχ 1

Άουγκσμπουργκ 1

Χέρτα Βερολίνου 0

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρολος σε Σακελλαροπούλου για φωτιές: οι προσευχές μας μαζί σας

Σαντορίνη: Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε μίνι κρουαζιέρες

Πευκί: Οι Σουηδοί που έμειναν παρά τις φωτιές (βίντεο)