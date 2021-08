Πολιτική

Δένδιας: στα Ιεροσόλυμα για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Στο Ισραήλ βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμερή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και να πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων με την πολιτειακή και την πολιτική ηγεσία.

Πρόκειται για την πρώτη τριμερή σύνοδο σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιείται μετά την ανάληψη της εξουσίας στο Ισραήλ από την κυβέρνηση του Ναφτάλι Μπένετ.

Νίκος Δένδιας, Νίκος Χριστοδουλίδης και Γαΐρ Λαπίντ θα συζητήσουν σήμερα στα Ιεροσόλυμα τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και επιμέρους τομείς συνεργασίας, όπως η πανδημία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί επίσης το ζήτημα της καταπολέμησης των πυρκαγιών και η προστασία του περιβάλλοντος, υπό το φως και των πρόσφατων πυρκαγιών στις τρεις χώρες.

Η σύνοδος των υπουργών θα προετοιμάσει και την επόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής, την οποία αναμένεται να φιλοξενήσει η Κύπρος πριν το τέλος του χρόνου. Η προηγούμενη τριμερής σύνοδος σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020 στην Ελλάδα.

Στις διμερείς συναντήσεις αναμένεται να εξετασθεί η στενή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε όλους τους τομείς, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε βρεθεί στο Ισραήλ ξανά στις 21 Ιουλίου, προκειμένου να συναντήσει τον Ισραηλινό ομόλογό του, πραγματοποιώντας και την πρώτη επίσκεψη ενός Ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ.

Πρόγραμμα συναντήσεων:

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών στα Ιεροσόλυμα ξεκινά καταρχάς με διμερή συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γαΐρ Λαπίντ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει με τους ομολόγους του Γαΐρ Λαπίντ και Νίκο Χριστοδουλίδη στην τριμερή σύνοδο των ΥΠΕΞ.

Μετά το πέρας της συνάντησης, αναμένεται να υπάρξουν δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών περί ώρας 15:20-15:30.

Στη συνέχεια ο υπουργός θα συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του και με την υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ Καρίν Ελχαράρ.

Αμέσως μετά θα υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ. Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντς.

