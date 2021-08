Κοινωνία

Προσάραξη πλοίου στην Εύβοια

Φορτηγό πλοίο, με σημαία Τουρκίας, προσάραξε σε αμμώδη αβαθή στο Μαντούδι.

(φωτογραφία αρχείου)

Φορτηγό πλοίο, με 14μελές πλήρωμα, προσάραξε σε αμμώδη αβαθή, στο Μαντούδι Ευβοίας.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ούτε εισροή υδάτων, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το πλοίο, με σημαία Τουρκίας, μεταφέρει 2.500 μετρικούς τόνους λευκόλιθου.

Στο σημείο μεταβαίνει ιδιώτης δύτης προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο στο πλοίο.

