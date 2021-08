Κόσμος

Φονικές πλημμύρες στο Τενεσί (εικόνες)

Νεκροί, αγνοούμενοι και καταστροφές από τις πλημμύρες στο Τενεσί.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις «ιστορικές», σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, βροχοπτώσεις στην πολιτεία του Τενεσί έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστο 16 ανθρώπων, ενώ δεκάδες αγνοούνται, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιχειρήσεις αρωγής συνεχίζονται σήμερα στην πολιτεία των νότιων ΗΠΑ, ενώ απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 20.00 για την αποφυγή λεηλασιών.

Οι εικόνες στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και δρόμους πλημμυρισμένους από λάσπη.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, 22 έως 43 εκατοστά βροχής έπεσαν στην πληγείσα ζώνη του κεντρικού Τενεσί μέσα σε 6 ώρες και οι βροχοπτώσεις συνεχίσθηκαν την νύκτα.

