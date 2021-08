Κόσμος

Μεξικό: ο κυκλώνας “Γκρέις” αφήνει πίσω του νεκρούς και συντρίμμια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια γυναίκα και 5 παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι τους καταστράφηκε από κατολίσθηση.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που έπληξαν το Σάββατο το Μεξικό κατά τη διάρκεια του περάσματος του κυκλώνα Γκρέις, που υποβαθμίστηκε γρήγορα σε τροπική καταιγίδα, στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην πολιτεία Πουέμπλα (κεντρικά), αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων στους 11 νεκρούς στη χώρα.

«Καταγράψαμε τρεις θανάτους, έναν στο Ουαουτσινάνγκο, άλλους δύο στην Τλαόλα», ανέφερε χθες Κυριακή σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το γραφείο του κυβερνήτη της πολιτείας Πουέμπλα.

Το Σάββατο, οι αρχές στη γειτονική πολιτεία Βερακρούς έκαναν λόγο για οκτώ θανάτους, συμπεριλαμβανομένων αυτών μιας γυναίκας και των πέντε παιδιών τους το σπίτι των οποίων καταστράφηκε όταν χτυπήθηκε από κατολίσθηση.

Ο Γκρέις έφθασε πάνω από τη γη στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Βερακρούς το Σάββατο, όταν ήταν κυκλώνας Κατηγορίας 3 (από τις πέντε της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον), προτού υποβαθμιστεί σε «τροπική καταιγίδα».

Καταγράφηκαν αρκετές υλικές ζημιές στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της χώρας — στέγες ξεριζώθηκαν, δρόμοι υπέστησαν ζημιές, σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Ο Γκρέις έπληξε το Μεξικό δύο φορές: αρχικά την Πέμπτη, στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική Θάλασσα, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σοβαρές ζημιές· και, για δεύτερη φορά, το Σάββατο, όταν είχε γίνει «μείζων» κυκλώνας Κατηγορίας 3, στην πολιτεία Βερακρούς, με ανέμους ταχύτητας ως και 205 χιλιομέτρων την ώρα. Κατόπιν εξασθένησε και απομακρυνόταν χθες Κυριακή από τις μεξικανικές ακτές κινούμενος στον Ειρηνικό.

Ειδήσεις τώρα:

Φωτιά στην Εύβοια: Εκκένωση οικισμών - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Καιρός: ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας την Δευτέρα

Αφγανιστάν: Μισό εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους