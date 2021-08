Life

Κορονοϊός - Οικονομόπουλος: πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είναι καλά στην υγεία του και λίγο μετά την επιστροφή του στο σπίτι είπε το δικό του "ευχαριστώ" στο ιατρικό προσωπικό.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” πήρε ο Νίκος Οικονομόπουλος, μετά τη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είναι καλά στην υγεία του και λίγο μετά την επιστροφή του στο σπίτι είπε το δικό του "ευχαριστώ" στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, με μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και τη διοίκηση του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" για την ιατρική προσφορά, αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά τους. Βοήθησαν τα μέγιστα για να ξεπεράσω όσο πιο ανώδυνα γίνεται την περιπέτεια της υγείας μου. Αν και η θεραπεία του covid-19 διακρίνεται για τη μοναξιά που τη διακατέχει, δεν αισθάνθηκα μόνος ούτε μια στιγμή. Είχα συντροφιά την Πίστη μου, την οικογένεια μου και τους φίλους μου που με κράτησαν νηφάλιο και μου αναπλήρωσαν όση ενέργεια μου "έκλεβε" ο πυρετός, για να ξεπεράσω αυτή τη δοκιμασία», έγραψε ο Νίκος Οικονομόπουλος και πρόσθεσε:

«Τα χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης που έλαβα μου φώτισαν τις μέρες που έμεινα στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Μου έκαναν συντροφιά τις νύχτες που ο ύπνος δεν έρχονταν και με έκαναν να αισθανθώ ρίγη συγκίνησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε μία και κάθε έναν από εσάς, που ξοδέψατε λίγες στιγμές από την καθημερινότητα σας για να μου σταθείτε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και ο Θεός να σας προσέχει. Με ειλικρινή εκτίμηση και σεβασμό».

Ειδήσεις τώρα:

Κορονοϊός - Αρβελέρ: εμβολιαστείτε για να σώσουμε την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας

Φωτιά στα Βίλια: νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο

Γεωργιάδης: οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να πάνε πουθενά