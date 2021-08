Οικονομία

Φυσικές καταστροφές: χρηματοδότηση σε πληγέντες δήμους

Νέα χρηματοδότηση στους δήμους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

Νέα, έκτακτη χρηματοδότηση, 2,15 εκατ. ευρώ, σε δήμους που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Η χρηματοδότηση αφορά τη δεύτερη φάση άμεσης στήριξης πληγέντων δήμων για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές, καθώς και πρόσθετα κονδύλια για τη στήριξη και αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τον σεισμό στη Σάμο.

«Προχωράμε ταχύτατα σε νέα στήριξη των δήμων που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ συνεχίζουμε να ενισχύουμε δήμους, πληγέντες από φυσικές καταστροφές, όπου υπάρχει ανάγκη. Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατό οι ζημιές» δήλωσε σχετικά ο κ. Πέτσας.

