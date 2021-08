Κόσμος

Κορονοϊός: Υποχρεωτικός εμβολιασμός στον αμερικανικό στρατό

Λίγη ώρα μετά την έγκριση του εμβολίου από τον FDA, έγινε υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των στρατιωτικών των ΗΠΑ.

Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 θα γίνει υποχρεωτικός στον αμερικανικό στρατό μετά την οριστική έγκριση του σκευάσματος των Pfizer/BionTeck, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

"Τώρα που το εμβόλιο της Pfizer εγκρίθηκε, το υπουργείο θα εκδώσει οδηγία που θα απαιτεί από όλα τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να εμβολιαστούν", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

