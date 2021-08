Οικονομία

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο πλευρό των πυρόπληκτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη συνεισφορά της στην αποκατάσταση των πολιτών και των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές δηλώνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

H Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών μέσω της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» συμμετέχει στο κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους πληγέντες, μετά τις σοβαρές συνέπειες των πυρκαγιών, που έπληξαν μεγάλες εκτάσεις γης και οικισμούς της πατρίδας μας, οδηγώντας χιλιάδες συμπολίτες μας σε ιδιαίτερη δυσμενή κατάσταση.

Οι μεγάλες πυρκαγιές και όσα έχουν προκαλέσει, έχουν κινητοποιήσει και πάλι τη ναυτιλιακή κοινότητα, η οποία αναλαμβάνει και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια σε συστηματική βάση συλλογικές δράσεις αλληλεγγύης μεγάλης εμβέλειας. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, θα αξιολογηθούν άμεσα, σε συνεργασία με την Πολιτεία, οι προσφορότεροι τρόποι συνδρομής προς τους πυρόπληκτους συμπολίτες και τις πληγείσες περιοχές, αξιοποιώντας και την εμπειρία από το τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης για τις πυρκαγιές στο Μάτι που υλοποιήθηκε από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, δήλωσε σχετικά: «Συγκλονισμένη από το μέγεθος της μεγάλης καταστροφής που έχει προκληθεί από την λαίλαπα των πυρκαγιών, η ναυτιλιακή μας οικογένεια νιώθει έντονα το αίσθημα ευθύνης για προσφορά και συμπαράσταση προς την κοινωνία μας. Είναι ανειλημμένη η απόφασή μας, να σταθούμε και πάλι αρωγοί στην αντιμετώπιση των αναγκών της επόμενης ημέρας, στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας και της Πολιτείας».

Ειδήσεις τώρα:

Σακελλαροπούλου: Το “ευχαριστώ” στους Αυστριακούς πυροσβέστες

Γαλάτσι: έκλεβε ντελιβεράδες υπό την απειλή μαχαιριού (εικόνες)

Πέθανε ο ψηλότερος άνδρας στις ΗΠΑ (εικόνες)