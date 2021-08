Life

Γιώργος Λιάγκας: Το βίντεο από τις καλοκαιρινές του διακοπές με τους γιους του

Τις διακοπές του με τους γιους του περνά αυτές τις ημέρες ο παρουσιαστής της εκπομπής "Το Πρωινό".

Τις καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνει αυτό το διάστημα ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, βρίσκεται στο Μεγανήσι Λευκάδας και γεμίζει τις μπαταρίες του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Φυσικά στο πλευρό του έχει τους γιους τους, στους οποίους ο Γιώργος Λιάγκας έχει μεγάλη αδυναμία.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο περήφανος πατέρας δημοσίευσε ένα βίντεο με τα παιδιά του, την στιγμή που έκαναν βόλτα με το σκάφος.

