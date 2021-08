Κόσμος

ΗΠΑ: Φυλάκιση 5 μηνών για αρχηγό ακροδεξιάς οργάνωσης

Ο αρχηγός της Proud Boys καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκισης γιατί έβαλε φωτιά σε πανό με το σύνθημα «Black Lives Matter».

Ο αρχηγός της Proud Boys («Περήφανα αγόρια»), παραστρατιωτικής οργάνωσης της αμερικανικής άκρας δεξιάς, καταδικάστηκε να εκτίσει πέντε μήνες φυλάκιση για την καταστροφή πανό με το σύνθημα Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε», από αυτό πήρε το όνομά του κίνημα διαμαρτυρίας εναντίον των φυλετικών ανισοτήτων στις ΗΠΑ), που ανήκε σε ιστορική εκκλησία της Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μορφή-κλειδί αυτής της παραστρατιωτικής οργάνωσης της άκρας δεξιάς, με κεντρικό ρόλο στην έφοδο της 6ης Ιανουαρίου εναντίον του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Ενρίκε «Χένρι» Τάριο, 37 ετών, είχε συλληφθεί δύο ημέρες πριν, την 4η Ιανουαρίου, διότι κατέβασε το πανό από την πρόσοψη εκκλησίας της αμερικανικής πρωτεύουσας και του έβαλε φωτιά, θύμισε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Του ασκήθηκε δίωξη από δικαστήριο της Ουάσινγκτον για καταστροφή περιουσίας της εκκλησίας των μεθοδιστών Asbury United, το ποίμνιο της οποίας αποτελούν κυρίως Αφροαμερικανοί, σε προηγούμενη διαδήλωση, τη 12η Δεκεμβρίου, όταν ξέσπασαν επεισόδια.

Η δίωξη βασίστηκε σε φωτογραφία που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ποζάρει με το πανό και αναπτήρα στο χέρι.

Του απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες διότι είχε στην κατοχή του δυο γεμιστήρες για τουφέκι εφόδου με μεγάλη χωρητικότητα, κάτι παράνομο, όταν συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Ενρίκε Τάριο οργάνωσε αρκετές διαδηλώσεις υπέρ του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αντιδιαδηλώσεις στις πορείες διαμαρτυρίας του κινήματος Black Lives Matter εναντίον της αστυνομικής βίας.

Τον Ιούλιο, κρίθηκε ένοχος για τις δύο κατηγορίες. Του επιβλήθηκε ποινή 155 ημερών φυλάκισης και να καταβάλει πρόστιμο 1.000 δολαρίων, ενώ θα πρέπει να πληρώσει επίσης αποζημίωση ύψους 347 δολαρίων στην εκκλησία για το καμένο πανό.

