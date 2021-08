Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο 48χρονος

Ο δράστης σκότωσε την σύντροφό του με πολλαπλές μαχαιριές. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για την δολοφονία της 55χρονης από τον σύντροφό της, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην οδό Γραβιάς στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

O 48χρονος Γεωργιανός τραυμάτισε την σύντροφό του με μαχαίρι προκαλώντας πολλαπλά τραύματα στο θύμα.

Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης χθες, το απόγευμα στο Καραμπουρνάκι και προσήχθη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου ομολόγησε την πράξη του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Οι άμεσες προανακριτικές ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας σε βάρος 56χρονης ημεδαπής, που έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες χθες (23-08-2021), στην περιοχή της Ανάληψης.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης και συνελήφθη ο συμβίος του θύματος. Πρόκειται για 48χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρι), τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη γυναίκα, επιφέροντας πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες, σε περιοχή της Καλαμαριάς και προσήχθη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου ομολόγησε την πράξη του.



Στο πλαίσιο των ερευνών, σε αδόμητο οικόπεδο στην περιοχή της Ανάληψης, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα με ίχνη αίματος, μεταξύ των οποίων η ταυτότητα του θύματος, ένα σπασμένο κινητό τηλέφωνο και έγγραφο του δράστη, στα οποία είχε τεθεί φωτιά που κατασβήστηκε από περίοικους προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος εξάπλωσης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.

