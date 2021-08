Πολιτική

Κορονοϊός – ανεμβολίαστοι: Οι ανακοινώσεις Κικίλια για τα νέα μέτρα

Ο Υπουργός Υγείας, Βσίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού, που θα ισχύσουν το φθινόπωρο.

Τις ανακοινώσεις για τα μέτρα Δημόσιας Υγείας που αφορούν κυρίως σε ανεμβολίαστους πολίτες, έκανε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Μαζί του στο Υπουργείο Υγείας και η Διευθύντρια της ΜΕΘ του ΓΝ «Ευαγγελισμός», πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου.

Για «πανδημία των ανεμβολίαστων» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας δηλώνοντας ότι «αυτό το φθινόπωρο ο καθένας από εμάς μπορεί να προστατευτεί και προστατεύσει». Όπως σημείωσε, πάνω από το 90% των ασθενών που βρίσκονται σε ΜΕΘ-COVID είναι ανεμβολίαστοι.

«Έχουν εμβολιαστεί πλήρως τουλάχιστον έξι εκατομμύρια συμπολίτες μας. Για να προσεγγίσουμε το 80% του τείχους ανοσίας που χρειαζόμαστε, πρέπει να εμβολιαστούμε. Πιστεύω στον Έλληνα, πιστεύω θα επικρατήσει το εμείς από το εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε θα τηρηθεί χωρίς καμία παράταση το μέτρο της αναστολής εργασίας για τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Επίσης διευκρίνισε ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αφορά και τους ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς.

