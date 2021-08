Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής: Με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός των ρεμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντολή Πατούλη να εντατικοποιηθεί η εκτέλεση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων.

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζουν τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, σε καθημερινή βάση, τους καθαρισμούς των ρεμάτων με έμφαση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, κατόπιν και σχετικής εντολής του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Ειδικότερα χθες, Δευτέρα 23 Αυγούστου, ολοκληρώθηκαν:

O καθαρισμός του ρέματος Παπαφλέσσα από την οδό Αιτωλίας έως την οδό Θράκης του Δήμου Αγίας Παρασκευής O καθαρισμός του ρέματος πλησίον της Μονής Δαφνίου του Δήμου Χαϊδαρίου O καθαρισμός του ρέματος Κλεοπάτρας από την οδό Αλέξανδρου Παπάγου έως την οδό Σκουφά του Δήμου ΑγίωνΑναργύρων - Καματερού O καθαρισμός του ρέματος Ιλισσού από την οδό Σωρανού του Εφεσίου έως την οδό Αναστάσεως του Δήμου Παπάγου-Χολαργού O καθαρισμός και η απομάκρυνση 3 πεσμένων δέντρων του ρέματος Χαλανδρίου από την οδό Σολωμού έως την οδό Ιωαννίνων του Δήμου Χαλανδρίου.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης στο πλαίσιο συνεχών συσκέψεων που πραγματοποιεί με τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, με αφορμή τα νέα έκτακτα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών, έχει δώσει εντολή να εντατικοποιηθεί η εκτέλεση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων καθώς και η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών, για την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών.

«Με στοχευμένες δράσεις δίνουμε έμφαση στην πρόληψη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, με στόχο την καλύτερη θωράκιση της Αττικής και των πολιτών από τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν θα αφήσουμε ούτε την Αττική, ούτε τους πολίτες ανοχύρωτους. Σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, τους Δήμους και την αποκεντρωμένη Διοίκηση θα κινηθούμε άμεσα, προκειμένου οι πρώτες βροχές, να μας βρουν απόλυτα έτοιμους. Όλες μας οι υπηρεσίες θα είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και επιφυλακή», υπογραμμίζει ο κ. Πατούλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανέστης Βλάχος: δημοτική δαπάνη η κηδεία του

Κορονοϊός – Ανεμβολίαστοι: σκληρή κριτική για τα νέα μέτρα από την αντιπολίτευση

Ηλεία: Πέθανε στην αυλή του και τον έφαγαν ζώα