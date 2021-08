Life

Γιώργος Τσαλίκης: Εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού ο 13χρονος γιος του!

Η ανάρτηση του τραγουδιστή που συνόδευσε τον 13χρονο γιο του στον εμβολιασμό του και το μήνυμα που στέλνει.

Ο Γιώργος Τσαλίκης έχει σπουδάσει Ιατρική αλλά ασχολήθηκε τελικά με το τραγούδι, ωστόσο γνωρίζει τα θέματα που αφορούν την υγεία και ενεργεί πάντα για το καλό της οικογένειάς του.

Έτσι, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις των ειδικών, αποφάσισε πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να συνοδεύσει τον 13χρονο γιο του, Άγγελο να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.



Συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο από το Σισμανόγλειο, στο οποίο ο γιος του Άγγελος, που φέτος θα πάει Β’ Γυμνασίου, έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer.

