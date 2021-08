Οικονομία

Πυρόπληκτες περιοχές: συνεχίζονται οι έλεγχοι των κτηρίων

Μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών ξεκίνησαν τους ελέγχους σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του προηγούμενου διαστήματος.

Από χθες Δευτέρα 23 Αυγούστου ξεκίνησε ο έλεγχος από τους μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια και των πληγεισών περιοχών Μάνδρας –Ειδυλλίας και Λαυρεωτικής της Π.Ε. Αττικής.

Συνολικά, σε όλες τις πληγείσες περιοχές, έχουν διεξαχθεί 2.521 αυτοψίες από τους μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 859 αυτοψίες, εκ των οποίων 412 στο Δήμο Αχαρνών, 46 στο Δήμο Κηφισιάς, 335 στο Δήμο Ωρωπού, 37 στο Δήμο Διονύσου, 14 στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας και 15 στο Δήμο Λαυρεωτικής.

Αντίστοιχα διενεργήθηκαν 663 αυτοψίες στην Πελοπόννησο, 151 στην Π.Ε. Ηλείας, 51 στην Π.Ε. Μεσσηνίας, 205 στην Π.Ε. Λακωνίας, 36 στην Π.Ε. Αχαΐας και 220 στην Π.Ε. Αρκαδίας.

Στην Εύβοια διενεργήθηκαν 923 αυτοψίες, 719 στο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας και 204 στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.

Στο Δήμο Λοκρών στην Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν διενεργηθεί 12 αυτοψίες.

Στο Δήμο Δωρίδος στην Π.Ε. Φωκίδος έχουν διενεργηθεί 64 αυτοψίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αυτοψιών:

1.501 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 588 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση(κατοικήσιμες), 494 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 419 επικίνδυνες για χρήση.

97 σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων 24 είναι κατάλληλοι για χρήση, 46 προσωρινά ακατάλληλοι και 27 επικίνδυνοι για χρήση.

Ελέγχθηκαν 888 αποθήκες/στάβλοι κλπ εκ των οποίων οι 73 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 386 είναι προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 429 επικίνδυνοι για χρήση.

Τέλος ελέγχθηκαν 35 Δημόσια Κτίρια ή/και Ιεροί Ναοί εκ των οποίων 5 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 23 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 7 επικίνδυνοι για χρήση.

Συνολικά έχουν γίνει επανέλεγχοι σε 529 κτίρια, εκ των οποίων 422 κρίθηκαν οριστικά ακατάλληλα για χρήση και 107 κρίθηκαν επισκευάσιμα. Από αυτούς, στην Αττική έχουν γίνει 122 επανέλεγχοι, στη Φωκίδα 10 και στην Εύβοια 397.

Τις επόμενες ημέρες κλιμάκια Μηχανικών του υπουργείου θα διενεργούν ελέγχους σε περιοχές της Δυτικής Αττικής καθώς και ελέγχους σε όλες τις πληγείσες περιοχές σε όσα κτίρια δεν κατέστη μέχρι σήμερα εφικτό λόγω απουσίας των ιδιοκτητών, μετά από συνεννόηση των αρμόδιων τοπικών αρχών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, για τον προγραμματισμό των επισκέψεων.

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210-6509300 με 8 τηλεφωνικές γραμμές από τις 8:00 έως τις 20:00 τις καθημερινές και 10:00 έως 18:00 το Σαββατοκύριακο για την εξυπηρέτηση των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

