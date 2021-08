Κοινωνία

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Σε αναστολή 13 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι του δήμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην Υπηρεσία της Πρόνοιας και στις δομές του “βοήθεια στο σπίτι” και στα “ΚΔΑΠ”.

Σε αναστολή εργασίας υποχρεώθηκαν 13 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων, καθώς δεν είχαν εμβολιαστεί.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει στον εμβολιασμό τους μέχρι τις 16 Αυγούστου μιας και απασχολούνται στην Υπηρεσία της Πρόνοιας και στις δομές του “βοήθεια στο σπίτι” και στα “ΚΔΑΠ”. Εφόσον αυτό δε συνέβη κατέθεσαν έγγραφα στην αρμόδια επιτροπή της 5ης ΥΠΕ σύμφωνα με τα οποία “δικαιολογούνταν” αυτή τους η καθυστέρηση.

Η Επιτροπή έκρινε απορριπτέες τις αιτήσεις τους και έτσι αργά χθες το μεσημέρι ο Δήμος Τρικκαίων υποχρεώθηκε να θέσει τους 13 εργαζόμενούς του σε τρίμηνη αναστολή.

Στο Δήμο και ιδιαίτερα στην υπηρεσία Πρόνοιας επικρατεί αναβρασμός και μεταξύ των εργαζομένων αγωνία σε ποιους άλλους θα επεκταθεί ο “υποχρεωτικός εμβολιασμός”.

Πηγή: TrikalaVoice

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για φωτιές: Είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα από άλλες χρονιές

Ξάνθη: Πατέρας παρέσυρε και σκότωσε τον γιο του σε χωράφι

Φάρσα σε γάμο: Γαμπρός μπήκε με τον ύμνο του Ολυμπιακού και τον απήγαγαν (βίντεο)