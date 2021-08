Life

Έτσι θα καταλάβετε αν το παιδί σας λέει ψέματα!

Τα μυστικά για να καταλάβατε ακόμα καλύτερα το άτομο που γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν.

Σίγουρα ξέρετε το παιδί σας καλύτερα από τον καθένα. Όμως, μη ξεχνάτε πως και εσείς στην παιδική σας ηλικία είχατε καταφέρει αρκετές φορές να ξεγελάσετε τους γονείς σας χωρίς να το καταλάβουν. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και τα παιδιά σας, σε εσάς!

Ο ήχος της ειλικρίνειας (ή της ανειλικρίνειας)

Μια ομάδα ερευνητών από το εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας για τη Μουσική και τον Ήχο μελέτησε τη συγκεκριμένη συνθήκη, έχοντας τους ακροατές να εκτιμήσουν πως ακούγονται οι ειλικρινείς ή ανέντιμοι ομιλητές. Το έκαναν αυτό με μια ποικιλία διαφορετικών σεναρίων και διαπίστωσαν ότι τα ίδια ηχητικά μοτίβα εγγράφηκαν στους ακροατές ως ειλικρινείς ή ανέντιμους είτε επικεντρώνονταν σε αυτούς είτε όχι.

Όταν είμαστε σίγουροι για αυτό που λέμε ή λέμε την αλήθεια, μιλάμε με σχετικά γρήγορο ρυθμό και δίνουμε μεγαλύτερη ένταση στο μέσο μιας λέξης. Έχουμε επίσης την τάση να μειώνουμε λίγο στο τέλος της λέξης. Και μιλάμε πιο γρήγορα όταν λέμε την αλήθεια γιατί η αλήθεια δεν απαιτεί πολλή προσπάθεια.

Αλλά το ψέμα είναι μια διαφορετική ιστορία. Όταν λέμε ψέματα, ή όταν δεν είμαστε σίγουροι για το τι λέμε, καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Μιλάμε πιο αργά και αρχίζουμε με λιγότερη ένταση στην αρχή της λέξης. Η έντασή μας ανεβαίνει καθώς λέμε τη λέξη και τείνουμε να μιλάμε πιο μουσικά καθώς συνεχίζεται το ψέμα μας.

