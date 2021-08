Πολιτική

Μητσοτάκης προς Λέναρτσιτς: Να γίνει η βόρεια Εύβοια καλύτερη από ό,τι ήταν πριν

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων.

«Η ελπίδα μας και το όραμά μας είναι να ανασυγκροτήσουμε τη βόρεια Εύβοια, η οποία επλήγη ιδιαίτερα, ώστε να γίνει καλύτερη από ό,τι ήταν πριν» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση του, το απόγευμα, με τον επίτροπο της ΕΕ, αρμόδιο για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον μηχανισμό rescEU, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συνέβαλαν, αλλά και όλες τις χώρες που συνέβαλαν διμερώς στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. «23 κράτη ήταν παρόντα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Πρόκειται για μία αληθινή έκφραση αλληλεγγύης. Αλλά αποτελεί και απόδειξη ότι το να μοιραζόμαστε δυνατότητες και μέσα - δεν αναφέρομαι μόνο σε αεροπλάνα αλλά και σε πυροσβέστες, σε οχήματα κλπ - αποφέρει αποτελέσματα σε τέτοιες περιόδους κρίσης», είπε ο Πρωθυπουργός.

Εκτίμησε επίσης, ότι αντλήθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο συντονισμού, και πρόσθεσε ότι τώρα αρχίζει το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης. Παρουσίασε επίσης τον κ. Μπένο, έναν «ιδιαίτερα έμπειρο πολιτικό, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας ανοικοδόμησης της Καλαμάτας μετά τον σεισμό του 1986», όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος εξέφρασε την αλληλεγγύη του εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, και αναφερόμενος στην ανταπόκριση των χωρών μελών της ΕΕ για βοήθεια, έντεκα εξ αυτών κράτη-μέλη παρείχαν αεροπλάνα, ελικόπτερα, περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες, περισσότερα από 200 πυροσβεστικά οχήματα.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πυρόσβεσης που συντόνισε ποτέ ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Αλλά από την άλλη πλευρά, θα ήθελα επίσης να επισημάνω το γεγονός, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ωφελούμενος αυτού του μηχανισμού. Στην πραγματικότητα, από το 2014, η Ελλάδα έχει ζητήσει τη βοήθεια του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασία της ΕΕ 10 φορές, ενώ έχει προσφέρει αρωγή σε 22 περιπτώσεις, όταν άλλα κράτη-μέλη ζήτησαν βοήθεια» είπε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, Σταύρος Μπένος, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

