Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο λίγο πριν γίνουν γονείς (εικόνες)

Παντρεύτηκαν ο ηθοποιός και η καλή του λίγο προτού φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη αφού από μέρα σε μέρα θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους, το παιδάκι τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι το απόγευμα της Τετάρτης αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης αφού παντρεύτηκε στο Δημαρχείο Αλίμου.

Με κουμπάρα την Μαρία Καλάβρια, ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη επισημοποιήσαν την σχέση τους λίγο πριν γίνουν γονείς.

Φυσικά ο φακός του FTHIS.GR ήταν εκεί και απαθανάτισε τον ηθοποιό και την σύζυγο του, λίγο μετά τον γάμο τους, δείτε τις φωτογραφίες στο FTHIS.GR

