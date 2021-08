Κόσμος

Ιταλία: Κάηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα δάσους το 2021

Τα στοιχεία που επίσημα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρομάζουν αν τα συγκρίνει κανείς με πόλεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την αρχή του χρόνου στην Ιταλία κάηκαν 1.580.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων. Τα δάση που χάθηκαν φέτος αντιστοιχούν στην έκταση των πόλεων της Ρώμης, του Μιλάνου και της Νάπολης.

Στη Σικελία, από την αρχή του έτους οι πυρκαγιές κατέστρεψαν 780.000 στρέμματα (το 3,05% της περιφέρειας) και ανάγκασαν εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, στο νησί της Σαρδηνίας έγιναν στάχτη 200.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράλληλα, το 20% της Ιταλίας κινδυνεύει από ερημοποίηση», διότι «η κλιματική αλλαγή, με παρατεταμένη λειψυδρία αλλά και μεγάλες βροχοπτώσεις, μαζί με την ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας καταβροχθίζουν τις εκτάσεις της χώρας και προκαλούν την διάβρωση των ακτών».

