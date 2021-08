Οικονομία

Φορείς ΠΦΥ: Aνέφικτο να πραγματοποιηθούν τα rapid test στα 10 ευρώ

Η απόφαση για διατίμηση της τιμής των rapid test και το θέμα του claw back απασχόλησαν σύσκεψη των εκπροσώπων του Συντονιστικού Οργάνου των φορέων της ΠΦΥ.

«Aνέφικτο να πραγματοποιηθεί η εξέταση με την τιμή των rapid test στα 10 ευρώ, διότι η τιμή αυτή είναι κάτω του λειτουργικού κόστους, που είναι τουλάχιστον 12 ευρώ για το μέσο διαγνωστικό εργαστήριο», αναφέρουν οι εκπρόσωποι του συντονιστικού οργάνου των φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ), Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Η απόφαση που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας για τη διατίμηση της τιμής των rapid test στα 10 ευρώ και το θέμα του claw back και τις περαιτέρω ενέργειες για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων μέσα στον Σεπτέμβρη, απασχόλησαν σύσκεψη των εκπροσώπων του Συντονιστικού Οργάνου των φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Κοινή διαπίστωση των εκπροσώπων ήταν ότι, εκτός από την τιμή του αντιδραστηρίου, φαίνεται ότι δεν υπολογίστηκαν για την διενέργεια των rapid test:

το κόστος του αναλώσιμου υλικού για τη δειγματοληψία, το κόστος της αντισηψίας μετά τη δειγματοληψία, το κόστος εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού για τη διενέργεια των τεστ, το κόστος του διοικητικού προσωπικού, το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, το κόστος αγοράς των αντιδραστηρίων και τέλος το κόστος απόσβεσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

«Συνυπολογίζοντας δε τον όγκο των ιατρικών πράξεων που θα ζητούνται ανά ημέρα, που μέχρι προσφάτως στον ιδιωτικό τομέα ήταν 50.000 rapid test /ημέρα και τα οποία υπολογίζονται ότι θα ξεπεράσουν τα 250.000 τεστ ημερησίως, είναι αντιληπτό ότι ένα εργαστήριο θα πρέπει να επενδύσει σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είναι αδύνατο να γίνει με την τιμή αυτή», προσθέτουν.

Ζητούν από την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της αυτή, διότι, όπως υποστηρίζουν, θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία κατάσταση, στην οποία θα υπάρχει αδυναμία διενέργειας των τεστ παρά την εκπεφρασμένη θέληση όλου του ιατρικού κόσμου να συνδράμει στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

