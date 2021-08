Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιους θα είναι ευνοϊκή η σημερινή ημέρα. Πως τα άστρα επηρεάζουν τα αισθηματικά, επαγγελματικά και οικονομικά.



Κριός: Μέρα με έντονη καθημερινότητα και αρκετά θέματα προς επίλυση… Ερωτικά, αυτό που σας αρέσει είναι ότι σας συμπαραστέκονται αρκετά και δε σας αφήνουν μόνους σας να επιλύετε τα θέματα της εργασίας… Σκέφτονται καλύτερα δύο μυαλά από ένα… Προσέξτε όμως, μην αναλωθείτε μόνο στα δικά σας θέματα… Ρωτήστε και τους άλλους, πως ήταν η μέρα τους… Ίσως και αυτοί να χρειάζονται τη δική σας πινελιά ή τη δική σας οπτική για να τους βοηθήσετε!

Ταύρος: Για εσάς η μέρα αυτή είναι ιδανική για να εφαρμόσετε σε πράξη όλα αυτά που σκέφτεστε και να τα προχωρήσετε και ένα βήμα παραπέρα… Ερωτικά, δε σας σταματάει τίποτα και εσείς προχωράτε ακάθεκτοι… Μπορεί να πάρετε και ωραίες πρωτοβουλίες σήμερα για να αναθερμάνετε το κλίμα… Επαγγελματικά, φτιάχνετε πιο οριστικά πλάνα και τα εξελίσσετε! Στα οικονομικά δεν είστε και τόσο καλοί, γιατί θα μπορούσατε να κάνετε και πιο επικερδείς συμφωνίες…

Δίδυμοι: Από τη μία έχετε πολλή δουλειά σήμερα, από την άλλη νιώθετε ότι πρέπει να επεκτείνετε τις γνώσεις σας ή να ψάξετε κάτι σε βάθος και να το μάθετε καλύτερα για να το εφαρμόσετε και πιο σωστά… Ερωτικά, η διάθεση σας είναι μεταβλητή… Σκέφτεστε να μπείτε πιο βαθιά, αλλά από την άλλη έχετε αναστολές και δεύτερες σκέψεις που σας κρατούν πίσω… Έτσι όμως, δε θα προχωρήσετε ποτέ… Στα οικονομικά σας βάζετε σωστές προτεραιότητες!

Καρκίνος: Είναι μία καλή μέρα για εσάς γιατί είστε και πιο κεφάτοι και έχετε ανοίξει και σωστές πύλες επικοινωνίας ώστε να καταλήξετε τελικά… Μην παρασύρεστε γιατί έχετε τη συνήθεια να ρητορεύετε συχνά …Τα ερωτικά σας παρουσιάζουν μία σταθερότητα, η οποία σας οδηγεί να κάνετε και πιο ουσιαστικές σκέψεις… Θέλετε να πάτε ένα βήμα παρακάτω αλλά προς το παρόν προσπαθείτε να το συνειδητοποιήσετε… Επαγγελματικά, κοιτάξτε να κατοχυρώσετε αυτά που σας κάνουν ανταγωνιστικούς!

Λέων: Πάντα μέσα στην τρικυμία υπάρχει και κάποιος λόγος που γίνεται και για να αλλάξετε κάτι που θα σας ανανεώσει βαθιά… Βλέπετε ότι οι οικογενειακές σας σχέσεις χρειάζονται αλλαγή στον τρόπο χειρισμού σας… Αυτό είναι που σας απασχολεί και δεν τολμούσατε να το κάνετε πράξη… Τώρα βρίσκετε τους τρόπους… Ερωτικά, μην ανησυχείτε που βλέπετε προβλήματα και σας κάνουν να αμφιβάλλετε για τα αισθήματά σας… Χρειάζεται μία κουβέντα για να δείτε γιατί κάποιοι έχουν αλλάξει στάση… Τι τους απασχολεί και πως μπορείτε να τους βοηθήσετε;

Παρθένος: Μέρα που είστε τόσο κεφάτοι και γρήγοροι και τα κάνετε όλα ακριβώς όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει… Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι τον τρόπο που οδηγείτε σήμερα, μάλλον είστε αφηρημένοι ή μιλάτε στο τηλέφωνο και δεν είστε συγκεντρωμένοι.. Ερωτικά, επιτέλους, ξεκαθαρίζει ένα θέμα που χρόνιζε από παλιά και ξέρετε τουλάχιστον πως θα πορευτείτε από εδώ και στο εξής… Επαγγελματικά, ακόμα δεν έχετε πάρει μία οριστική απόφαση για κάτι!

Ζυγός: Οι δεύτερες σκέψεις είναι πιο σοφές από τις πρώτες για αυτό και εσείς ξανασκεφτείτε κάποια έξοδα που θέλετε να κάνετε και μαζευτείτε προς το παρόν… Ίσως να διαλέξετε μία εναλλακτική λύση, πιο οικονομική… Ερωτικά, μόνοι σας αποφασίζετε και θέλετε να κάνετε πιο ουσιαστικά βήματα, αλλά προς το παρόν δεν εκδηλώνεστε… Θέλετε κάτι να ξεκαθαρίσετε ακόμα.. Γι’ αυτό παραμένετε επιφυλακτικοί σε αυτά που εκδηλώνετε… Επαγγελματικά, θέλετε να κάνετε και κάτι παραπάνω, πιο δημιουργικό!

Σκορπιός: Δύσκολη μέρα για εσάς αλλά οι καλοί σας φίλοι μπορούν να σας την κάνουν ευκολότερη… Έχετε ανασφάλειες… Δεν ξέρετε αν κάνετε το σωστό… Γενικότερα είστε σε μία φάση που οι αποφάσεις που θα πάρετε θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο, είναι ουσιαστικές και με αλλαγή πορείας γενικότερα… Ερωτικά, αρχίζετε και αναστατώνεστε ευχάριστα, αλλά δεν ξέρετε πως αυτό θα το εντάξετε στη ζωή σας γενικότερα… Χρειάζεται να κάνετε χώρο και μάλιστα μεγάλο… Επαγγελματικά, πρέπει να λειτουργείτε ως ομάδα, και όχι μόνοι σας!

Τοξότης: Καλή μέρα για τα επαγγελματικά σας και αν ασχολείστε με οικονομικές δοσοληψίες να είστε φειδωλοί και μετρημένοι… Πάντως θα καταφέρετε να τα φέρετε σε πέρας και να μην κινδυνεύσει σε κάτι η ποιότητα της δουλειάς σας… Ερωτικά, οι κουβέντες που δε λέτε σας κρατάνε πίσω… Δε θέλετε να αποκαλύψετε κάτι και αυτό το μυστικό σας, σας δημιουργεί και άλλα ερωτηματικά… Πάντως και η εντύπωση που δίνεται δεν είναι σαφής… Οπότε μην περιμένετε και σπουδαία ανταπόκριση!

Αιγόκερως: Μέρα που έχει αρκετές επαφές και μάλιστα με ανθρώπους που σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και μπορούν να σας συμβουλέψουν σωστά και να σας δώσουν κατεύθυνση… Ερωτικά, ανασυγκροτείστε και προχωράτε σε πιο σταθερή βάση… Έχει έρθει η ώρα να βάλετε ένα στόχο από κοινού και να τον προσαρμόσετε έτσι ώστε να είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές… Επαγγελματικά, νιώθετε πιο σίγουροι για τις κινήσεις σας γιατί σκέφτεστε περισσότερο πριν εκτελέσετε!

Υδροχόος: Για εσάς η σημερινή μέρα έχει επαγγελματικές ανησυχίες αλλά όχι από αυτές τις επιφανειακές που έχουν να κάνουν με τρέχοντα θέματα… Έχετε βάλει σκοπό να σκεφτείτε πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να φτιάξετε ένα εναλλακτικό πλάνο ώστε να προχωρήσετε σε άλλη βάση τα επαγγελματικά σας… Ερωτικά, έχετε απομακρυνθεί γιατί θέλετε να δείτε πόσο οι άλλοι θα σας διεκδικήσουν… Βασικά, βολιδοσκοπείτε καταστάσεις, αλλά είστε έτοιμοι να αντιδράσετε… Είστε και μακριά και κοντά… Κρατάτε όμως αποστάσεις ασφαλείας!

Ιχθύες: Ιδανική μέρα για να κάνετε συνεργασίες ουσιαστικές και να μη φοβηθείτε να μιλήσετε για προβλήματα που έχετε… Βασικά είναι μέρα που είτε θα σας προκαλέσει να μιλήσετε, είτε θα το προκαλέσετε μόνοι σας… Ερωτικά, επιτέλους καταφέρνετε να γεφυρώσετε ένα χάσμα που υπήρχε… Με την στάση σας καταφέρνετε να πάρετε κάποιες απαντήσεις γιατί εσείς φανταζόσασταν διάφορα.. Το ζήτημα είναι γιατί δε σας μιλήσουν νωρίτερα… Αυτό πρέπει να σας απασχολήσει!

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Το πρώτο τρέιλερ της τρίτης σεζόν (βίντεο)

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για καταιγίδες και χαλάζι

Ιταλικά ΜΜΕ: Ο Μανωλάς μένει στην Νάπολι