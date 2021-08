Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: ποια επιδόματα καταβάλλονται και πότε

Σε 744.259 δικαιούχους επιδομάτων, θα καταβληθεί το ποσό των 186.558.332 ευρώ. Δείτε αναλυτικά όλο τον κατάλογο των επιδομάτων και πότε θα γίνουν οι πληρωμές.

Στις 31 Αυγούστου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα καταβληθεί το ποσό των 186.558.332 ευρώ σε 744.259 δικαιούχους επιδομάτων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής επιδόματα:

Επίδομα στέγασης: δικαιούχοι 245.173 - 30.135.537 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 214.990 - 47.590.806 ευρώ

Αναπηρικά: δικαιούχοι 172.269 - 70.489.996 ευρώ

Στεγαστική συνδρομή: δικαιούχοι 886 - 226.431 ευρώ

Επίδομα ομογενών: δικαιούχοι 6.567 - 231.127 ευρώ

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν. 1296/1982) δικαιούχοι 19.843 - 7.014.607 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 15.506 - 3.482.851 ευρώ

Επίδομα γέννησης: δικαιούχοι 12.758 - 12.814.637 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: δικαιούχοι 293 - 150.691 ευρώ

Πρόγραμμα επιδότησης πρώτης κατοικίας (Γέφυρα): δικαιούχοι 51.595 - 14.024.105 ευρώ

Κόκκινα δάνεια: δικαιούχοι 4.267 - 307.325 ευρώ

Έξοδα κηδείας: δικαιούχοι 106 - 84.217 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 6 - 6.000 ευρώ.

