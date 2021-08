Life

“Game Of Chefs”: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου παρουσιάστρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εισβάλλει στην κουζίνα και αναλαμβάνει την παρουσίαση του πιο ανατρεπτικού διαγωνισμού μαγειρικής.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έρχεται στον ΑΝΤ1 με… γαστρονομικές διαθέσεις! Εισβάλλει στην κουζίνα του “Game Of Chefs” και αναλαμβάνει την παρουσίαση του πιο ανατρεπτικού διαγωνισμού μαγειρικής.

Δυναμική, ταλαντούχα, με χιούμορ και ατάκα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα ρίξει το αλατοπίπερο στη συνταγή επιτυχίας του “Game Of Chefs”. Μέσα από έναν ιδιαίτερο ρόλο που θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα δίνει τη στήριξη και τη θετική της ενέργεια στους συμμετέχοντες στη μάχη για την ανάδειξη του επόμενου κορυφαίου σεφ που θα κερδίσει και το έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Μαζί με τους τρεις καταξιωμένους σεφ, Άγγελο Λάντο, Βασίλη Μουρατίδη και Άνταμ Κοντοβά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έρχεται για να μας ανοίξει την… όρεξη για μαγειρικές περιπέτειες.

Μια σκληρή μαγειρική διαδρομή ξεκινά!

Παρουσιάστρια, κριτές και διαγωνιζόμενοι σε ετοιμότητα!

Εκεί που τελειώνουν τα άλλα παιχνίδια μαγειρικής, αρχίζει το “Game Of Chefs”!

Το “Game Of Chefs” έρχεται στο καινούριο πρόγραμμα του ANT1.

#GameOfChefsGR

Facebook: @gameofchefsgreece

Instagram: @gameofchefsgr

Twitter: @gameofchefsgr

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν – Καμπούλ: έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο

Έγκλημα στην Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος Ρουμάνος (βίντεο)