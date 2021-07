Life

“Game Of Chefs”: οι 3 κριτές (εικόνες)

Γνωρίστε τους διακεκριμένους σεφ οι οποίοι αποτελούν την κριτική επιτροπή στον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μαγειρικής.

Αστέρια Michelin, Χρυσοί Σκούφοι και αστέρια FNL ρίχνονται στη μάχη της κουζίνας του «Game of Chefs»!

Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς κάθονται στη θέση του κριτή και βάζουν τη βραβευμένη υπογραφή τους στον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μαγειρικής.

Οι τρεις καταξιωμένοι σεφ θα μοιραστούν με τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες συμμετέχοντες του «Game Of Chefs», όλα όσα τους οδήγησαν στην κορυφή της γαστρονομίας: τη γνώση, την τεχνική, την εμπειρία, την αισθητική και τη διάθεση για πειραματισμό και καινοτομία.

Οι τρεις σεφ-κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάζουν στα… τυφλά, θα ηγούνται των ομάδων τους και θα καταθέτουν διαφορετικής φιλοσοφίας μαγειρικές προτάσεις.

Το «Game Of Chefs» έρχεται στον ΑΝΤ1 για να αναδείξει τον νικητή που θα κερδίσει τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Εδώ, όλοι μπορούν να αποδείξουν το μαγειρικό τους ταλέντο, αρκεί να έχουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, το πάθος, και την προσωπικότητα για να πετύχουν.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 3 ΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ «GAME OF CHEFS»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΝΤΟΣ

Ο Άγγελος Λάντος γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1972 και σε ηλικία 4 ετών ήρθε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Μόλις τελείωσε το Λύκειο, εργάστηκε ως σερβιτόρος και κάπως έτσι, μπαίνοντας στις κουζίνες των εστιατορίων, άρχισε να ερωτεύεται τη μαγειρική. Ακολούθησε η Σχολή Μαγειρικής και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στα πιο γνωστά αθηναϊκά εστιατόρια, όπως το «Πιλ Πουλ» και το «Boschetto». Το 2005, μπήκε στην κουζίνα του πιο εμβληματικού εστιατορίου της Αθήνας, τη «Σπονδή», ως sous chef δίπλα στον Γάλλο chef Arnaud Bignon, ενώ το 2012, μετά την αποχώρηση του Bignon, ανέλαβε τα ηνία του γαλλικού εστιατορίου, το οποίο ήδη κατείχε 2 αστέρια Michelin. O Άγγελος Λάντος σερβίροντας γαλλική κουζίνα με ευφάνταστους τρόπους κατάφερε να διατηρήσει τη διάκριση που λαμβάνει από το 2008 έως σήμερα το σπουδαίο αθηναϊκό εστιατόριο.

Ο Άγγελος Λάντος έχει εργαστεί σε βραβευμένα με αστέρια Michelin εστιατόρια, όπως τα «L’Enclume» στην Αγγλία, «Cheval Blanc» στην Ελβετία και «Flocons de Sel» στη Γαλλία, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες Φεστιβάλ Γαστρονομίας, ενώ το 2018 το όνομά του φιγούραρε στη λίστα με τους 300 καλύτερους chef παγκοσμίως.

Έχοντας ως εργαλείο του την υψηλή εκτελεστική τεχνική, ο Άγγελος Λάντος είναι ο chef που όλοι οι συνάδελφοί του σέβονται, καθώς αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο. Κίνητρο και πηγή έμπνευσης αποτελούν η έμφυτη διάθεση για δημιουργία, εξέλιξη και γνώση – έννοιες που επιδιώκει να εμφυσήσει στα δύο του παιδιά αλλά και στους μαθητές του, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια είναι Διευθυντής Μαγειρικών Σπουδών σε Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Ο Άγγελος Λάντος, με οδηγό τη γαστρονομική αριστοτεχνία του, εκφράζει την αισθητική, την αυθεντικότητα και τη λεπτότητα, ενώ χειρίζεται υποδειγματικά την πρώτη ύλη, καθώς θεωρεί πως η μελλοντική τάση της γαστρονομίας είναι η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητάς της.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Ο βραβευμένος, με εφτά Χρυσούς Σκούφους και τρία αστέρια FNL chef, Βασίλης Μουρατίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Παρότι δεν είχε σκοπό να γίνει μάγειρας, η εμπειρία του ένα καλοκαίρι στο εστιατόριο ενός οικογενειακού φίλου στη Γερμανία, τον έκανε να αγαπήσει τη μαγειρική. Μετά τις σπουδές του, ξεκίνησε το μαγειρικό του ταξίδι σε βραβευμένα με Michelin εστιατόρια του εξωτερικού (διάστερα και τριάστερα), όπως τα «La Rive» του Amstel Hotel Intercontinental και «Parkheuvel» στο Rotterdam.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε στις κουζίνες των πιο διακεκριμένων εστιατορίων της Θεσσαλονίκης, ενώ το 2010 βρέθηκε στην κουζίνα του πολυβραβευμένου «Squirrel», του πεντάστερου ξενοδοχείου Danai Beach & Villas στην παραλία Νικήτης στη Χαλκιδική, δίπλα στον chef Herve Pronzato. Στη συνέχεια, το 2014 ανέλαβε το «Squirrel» ως Executive Chef.

Παράλληλα, ο Βασίλης Μουρατίδης θέλοντας να μεταδώσει τις γνώσεις και την αγάπη του για τη μαγειρική, από το 2009 εργάζεται ως καθηγητής σε Σχολές Μαγειρικής, ενώ πολύ σύντομα στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα υπάρχει ένα νέο εστιατόριο με την υπογραφή του.

Τα πιάτα του Βασίλη Μουρατίδη χαρακτηρίζονται από ασιατικές επιρροές τις οποίες δένει αρμονικά με στοιχεία της μεσογειακής κουζίνας, ενώ αγαπά τα απλά υλικά, δημιουργώντας ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες.

ΑΝΤΑΜ ΚΟΝΤΟΒΑΣ

Ο Άνταμ Κοντοβάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Μέχρι την ηλικία των 24 ετών δεν είχε περάσει από το μυαλό του να ασχοληθεί με τη μαγειρική μέχρι που ένας φίλος του τού ανακοίνωσε ότι θα γίνει μάγειρας. Ο Άνταμ τον ακολούθησε στη Σχολή Μαγειρικής, από όπου μάλιστα αποφοίτησε με άριστα.

Μετά τη συνεργασία του με τα εστιατόρια «Γιορτή Μπαξεβάνη», «Funky Gourmet», «2Mazi», «James Joyce Irish Pub & Restaurant» και έχοντας την ανάγκη να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες, ταξίδεψε στην Ιρλανδία για να εργαστεί στο βραβευμένο εστιατόριο «Danu at the Brehon», όπου πολύ γρήγορα κατάφερε να προαχθεί σε chef de partie. Δύο χρόνια μετά, επέστρεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί στο πολυβραβευμένο Boutique Hotel Amanzoe, στο Πόρτο Χέλι, όπου μαγείρεψε για μερικούς από τους πιο πολυσυζητημένους VIPs του κόσμου. Ακολούθησε το «Premiere» του Intercontinental Hotel, στο οποίο ανέλαβε καθήκοντα chef de cuisine, συμβάλλοντας στην αναγνώριση του εστιατορίου ως ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα, καθώς και στη βράβευσή του με Χρυσό Σκούφο, ενώ το 2015 ανέλαβε την πρώτη του κουζίνα ως head chef. Ένα χρόνο μετά, η αγάπη του για τα ψάρια και τα θαλασσινά τον οδήγησε στις Βρυξέλλες, όπου εργάστηκε στο βραβευμένο με αστέρι Michelin, «Sea Grill». Ακολούθησαν το βραβευμένο Bar Restaurant «Mylos» στη Σαντορίνη, το βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin «Μaaemo» στο Όσλο της Νορβηγίας και το Βoutique Ηotel Astarte Suites στη Σαντορίνη.

Σήμερα, είναι επικεφαλής του project KOBRA, ενός bar εστιατορίου με μια ξεκάθαρη κατεύθυνση στις μοντέρνες τεχνικές και στην ανάδειξη των πρώτων υλών και των εποχιακών υλικών.

Ο Άνταμ Κοντοβάς είναι ένας παθιασμένος καινοτόμος chef που δεν σταματά να πειραματίζεται με γεύσεις, αρώματα, χρώματα και υφές, επιδιώκοντας συνεχώς τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα σε κάθε πιάτο.

