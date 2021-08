Αθλητικά

Γραμματικοπούλου – US Open: μια νίκη μακριά από το κυρίως ταμπλό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με ανατροπή επικράτησε της Καλίνσκαγια και προκρίθηκε στον Γ’ προκριματικό γύρο.

Την πρόκρισή της στον Γ προκριματικό γύρο του κυρίως ταμπλό πανηγύρισε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με κατάθεση ψυχής απέκλεισε την Άννα Καλίνσκαγια με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 6-2).

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε ιδανικά και η Γραμματικοπούλου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 σετ και 4-2 το δεύτερο. Παρόλα αυτά δεν τα παράτησε και πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση πήρε τη νίκη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πλέον βρίσκεται στον Γ προκριματικό γύρο κι αν νικήσει θα βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του US Open.

