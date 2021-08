Αθλητικά

Αλέγκρι: Ο Ρονάλντο φεύγει από τη Γιουβέντους

Ο προπονητής της Γιουβέντους δήλωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει πρόθεση να μείνει στη Γιουβέντους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει καμία πρόθεση να μείνει στη Γιουβέντους, όπως δήλωσε σήμερα ο προπονητής του συλλόγου, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, εν μέσω εικασιών των μέσων ενημέρωσης ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος προορισμός του.

Τα εκτεταμένα δημοσιεύματα στον ιταλικό και τον αγγλικό τύπο αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε τη μεταγραφή του Πορτογάλου στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι

Ο Αλέγκρι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του στην Serie A εντός έδρας με την Έμπολι, ότι ο 36χρονος Ρονάλντο τον ενημέρωσε χθες για την επιθυμία του να φύγει από το Τορίνο.

«Χθες ο Κριστιάνο μου είπε ότι δεν σκοπεύει πλέον να παίξει στη Γιουβέντους», είπε ο Αλέγκρι.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα κληθεί αύριο. Δεν προπονήθηκε χθες. Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του σήμερα το πρωί. Δεν εκπλήσσομαι με τίποτα, στο ποδόσφαιρο υπάρχει η αγορά και υπάρχουν οι ανάγκες των ατόμων. Έκανε την επιλογή του. Η ζωή συνεχίζεται. Είναι ένας από τους νόμους της ζωής. Αλλά η Γιουβέντους θα είναι πάντα εδώ. Ο Κριστιάνο έκανε πολλά για αυτόν τον σύλλογο, είναι ένας μεγάλος πρωταθλητής, του εύχομαι καλή τύχη στον κόσμο όπου κι αν αγωνιστεί. Για τη σεζόν που τον προπόνησα ήταν το παράδειγμα για τα παιδιά, έτσι πρέπει μόνο να τον ευχαριστήσουμε γι αυτό που έκανε για τη Γιουβέντους ».

Ο Ρονάλντο, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Γιουβέντους το 2018 έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ θα αφήσει τον ιταλικό σύλλογο με 101 γκολ, δύο τίτλους πρωταθλήματος και ένα τρόπαιο Coppa Italia.

