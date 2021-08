Πολιτική

Μενέντεζ: Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής από την ΠτΔ

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου απένειμε το παράσημο στον Αμερικανό Γερουσιαστή.

Το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής, απένειμε σήμερα το μεσημέρι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, σε τελετή που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο. Η απονομή του Παρασήμου στον Αμερικανό γερουσιαστή, έγινε για τη συνεισφορά του στην εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ και την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Στην συνάντηση που προηγήθηκε της τελετής παρασημοφόρησης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρχικά εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ που στοίχισε τη ζωή δεκάδων Αφγανών πολιτών και Αμερικανών στρατιωτικών και τόνισε την ανησυχία της για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Επίσης ευχαρίστησε τον γερουσιαστή για τη συνδρομή του στην προώθηση των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στενότερες από ποτέ και αναπτύσσονται σε πολλούς τομείς, μέσα από τον Στρατηγικό Διάλογο και τις συνεχείς επαφές υψηλού επιπέδου. Η κυρία Σακελλαροπούλου, υπογράμμισε την ανάγκη σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που, όπως σημείωσε, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των σχέσεων καλής γειτονίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Από την πλευρά του, ο κ. Μενέντεζ ευχαρίστησε την Πρόεδρο για την έκφραση συλλυπητηρίων εξ ονόματος των Ελλήνων πολιτών και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «εμείς θυμόμαστε τους φίλους μας και θυμόμαστε και τους εχθρούς μας? στον τόπο και τον χρόνο που θα επιλέξουμε, θα αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτούς που διέπραξαν αυτή την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση». Στη συνέχεια, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και εξήρε τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ, που όπως είπε, είναι δραστήρια στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού. Υπογράμμισε δε ότι αναμένει την ολοκλήρωση του Νόμου περί Άμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας 2021, που θα συνδράμει στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Τέλος, ο Γερουσιαστής συνεχάρη την κυρία Σακελλαροπούλου για την εκλογή της στο ανώτατο αξίωμα της χώρας, για πρώτη φορά μιας γυναίκας, γεγονός το οποίο τονίζει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις γυναίκες σήμερα.

Η τελετή παρασημοφόρησης

Αμέσως μετά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής στον Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Δένδιας, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην προσφώνησή της ανέφερε τα εξής:

«Αξιότιμε Γερουσιαστά

Γνωρίζοντας τα εξαιρετικά σας αισθήματα για την Ελλάδα, είναι μεγάλη η χαρά μου να σας καλωσορίσω στην πατρίδα μας και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε προωθώντας την ελληνοαμερικανική φιλία, καθώς και για την πίστη σας στις κοινές αρχές που μας ενώνουν: τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου. Εκπροσωπείτε με τον πιο γνήσιο τρόπο μια ιδιαίτερα ισχυρή δημοκρατία του κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, της οποίας η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Σύνταγμα εμπνεύστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τα ιδεώδη της Αθηναϊκής δημοκρατίας και τις αξίες της Κλασσικής Ελληνικής φιλοσοφίας. Είναι επίσης αξιέπαινη η διαχρονική σας προσπάθεια για την ενίσχυση του ρόλου του κατ’ εξοχήν νομοθετικού οργάνου, της Γερουσίας, στη χάραξη και υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ με βάση τις αξίες αυτές.

Παράλληλα έχουμε εκτιμήσει την ευαισθησία σας για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, τη στράτευσή σας στον αγώνα εναντίον όσων υπονομεύουν την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και το ενδιαφέρον σας για την ισχύ του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου, αρχές στις οποίες η Δύση είναι προσηλωμένη.

Η επίσκεψή σας συμπίπτει με μια καθοριστική στιγμή για το ελληνικό έθνος, την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης. Τότε που οι δικοί μας πρωτεργάτες του Αγώνα για ανεξαρτησία επαναστάτησαν για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος, ακολουθώντας το παράδειγμα της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης.

Η πίστη μας στην ελευθερία και τη δημοκρατία, η προσήλωση στην ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, χαρακτηρίζουν την Ελλάδα του 21 ου αιώνα και αποτελούν διαχρονικό οδηγό μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε την πρόοδο όλων των εθνών που μοιράζονται τις αρχές αυτές, οι οποίες πιστεύουμε ακράδαντα πως αποτελούν τη μεγαλύτερη έμπνευση, ελπίδα και δύναμη που μπορεί να έχει ένας λαός. Παράλληλα, θα σταθούμε εμπόδιο σε όσους τις επιβουλεύονται, όπως πράξαμε σε κάθε περίπτωση που χρειάστηκε κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας.

Προσβλέπουμε ολόψυχα στην ενίσχυση της επωφελούς συνεργασίας με την χώρα σας και σας τιμάμε σήμερα ως ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης του ελληνικού λαού για τις ουσιαστικές προσπάθειές σας, επί σειρά ετών, για τη συνεχή εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και για την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή μας».

Με τη σειρά του, ο Γερουσιαστής είπε τα εξής:

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή και ιδιαιτέρως γιατί μου προσφέρετε αυτό το παράσημο εσείς, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το αποδέχομαι και εξ ονόματος όλων των Ελληνοαμερικανών φίλων που απέκτησα στην πορεία της σταδιοδρομίας μου. Ήταν εκείνοι που στα 30 αυτά χρόνια με εισήγαγαν σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Χαίρομαι πολύ, η σύζυγός μου και εγώ, που βρισκόμαστε στην Αθήνα. Έχω επισκεφθεί πολλές φορές τη χώρα και την πόλη σας, όμως αυτή η επίσκεψη είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Χθες είχα την ευκαιρία να εκφωνήσω μια ομιλία στο πλαίσιο της 200ης επετείου από την Ελληνική Επανάσταση με θέμα «Η Ελλάδα το 2040».

Εκτιμώ ιδιαιτέρως την παρουσία στη σημερινή τελετή σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρέσβεων. Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στον κόσμο σήμερα. Βρισκόμαστε ενώπιον δύο επιλογών. Είτε θα επιλέξουμε εμείς, οι δημοκρατικές χώρες, τις αρχές τις οποίες πρεσβεύουμε για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή θα προχωρήσουμε με βάση τις κοινές μας αξίες, είτε δυστυχώς υπάρχει μια άλλη επιλογή την οποία στηρίζουν χώρες απολυταρχικές. Μια επιλογή σύμφωνα με την οποία ισχύει και επικρατεί το δίκαιο του δυνατού, οπότε έχουμε παραβιάσεις ελευθεριών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπίεση και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Γι’ αυτό και επιμένω πως μαζί θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να επικρατήσει η πρώτη επιλογή.

Η φλόγα που άναψε στην αρχαία Ελληνική δημοκρατία, στην Αθηναϊκή δημοκρατία, είναι μια φλόγα για την οποία οφείλουμε να αγωνιστούμε ώστε να διατηρηθεί αναμμένη, ζωντανή. Αυτός ανέκαθεν υπήρξε ο στόχος μου σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου.

Έχω λάβει πολλές διακρίσεις, μου έχουν απονεμηθεί παράσημα και μετάλλια, αλλά ειλικρινά θα τιμώ για πάντα το παράσημο που έλαβα σήμερα από εσάς».

