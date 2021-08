Υγεία - Περιβάλλον

Λαμπερό δέρμα στο… πιάτο σας!

Γράφει η Κατερίνα Χρέμου, Διαιτολόγος - Επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος Αισθητικής Δερματολογίας και Αντιγήρανσης DoCare ΜΗΤΕΡΑ.

Η εμφάνιση και η λειτουργικότητα του δέρματός μας επηρεάζονται από παράγοντες του περιβάλλοντος όπως η υπεριώδης ακτινοβολία (UVR), οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, οι τοξικοί παράγοντες και οι μηχανικές βλάβες, καθώς επίσης και από ενδογενείς παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, οι ορμόνες, η κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος και η ψυχική κατάσταση.

Όμως, η λειτουργικότητα του δέρματος και η ελκυστική του εμφάνιση, εξαρτώνται και από τη διατροφή. Έχει αποδειχθεί ότι αφενός η έλλειψη συγκεκριμένων διατροφικών στοιχείων οδηγεί στην ανάπτυξη δερματικών βλαβών, αφετέρου ότι και η συμπληρωματική χορήγηση βιταμινών, λιπαρών οξέων ή μετάλλων οδηγεί στη βελτίωση των δερματικών αυτών καταστάσεων.

Ειδικότερα:

Τη βιταμίνη Ε τη βρίσκουμε στα φυτικά έλαια, κυρίως στο ελαιόλαδο, στους σπόρους του σιταριού, στους ξηρούς καρπούς, στα δημητριακά και στα πράσινα λαχανικά. Είναι το αφθονότερο ενδογενές λιποδιαλυτό αντιοξειδωτικό και η α-τοκοφερόλη είναι η βιολογικά ενεργότερη μορφή της.

Η ρετινόλη, πρόδρομη ένωση της βιταμίνης Α (ενεργή μορφή) που σε υψηλές δόσεις έχει τοξικές επιδράσεις, επί χρόνια χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ακμής, καθώς φαίνεται να έχει ευεργετικές δράσεις στο δέρμα. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α είναι το συκώτι, τα ιχθυέλαια, το αβγό, το βούτυρο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το καρότο, η κόκκινη πιπεριά, το σπανάκι, το μπρόκολο, η ντομάτα.

Η αλληλοεπίδραση των βιταμινών C και Ε παρέχει έντονη φωτοπροστατευτική δράση σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδραση που παρέχει οποιαδήποτε από τις δύο βιταμίνες μεμονωμένα.

Ενισχυτικό αντιοξειδωτικό ρόλο για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία παίζει και το σελήνιο, που βρίσκεται στα θαλασσινά, στο συκώτι και στα δημητριακά.

Φυσικό προστατευτικό ρόλο έχουν τα φλαβονοειδή που βρίσκουμε στο τσάι, στις φράουλες, στα κρεμμύδια, στα μήλα, στα σταφύλια, στο μπρόκολο, στο σπανάκι, στις μπανάνες, στις πατάτες και στο κόκκινο κρασί.

Ως πολύτιμες διατροφικές χημικές ενώσεις προβάλλονται και τα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA). Κοινές τροφικές πηγές των ω-3 PUFA είναι το μουρουνέλαιο, το ιχθυέλαιο, τα θαλασσινά με υψηλή ποσότητα λίπους, όπως ο κολιός, ο σολομός και οι ρέγκες. Επίσης, απαλότητα στην επιδερμίδα χαρίζουν ο ψευδάργυρος, η βιοτίνη και το τονωτικό δίδυμο ψευδαργύρου και σιδήρου. Πλούσιες λοιπόν τροφές σε αντιοξειδωτικά συστατικά είναι, τα δαμάσκηνα (τα αποξηραμένα), οι σταφίδες, τα βατόμουρα, οι φράουλες και το σπανάκι. Άλλες τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά συστατικά είναι τα πράσινα σκούρα φυλλώδη λαχανικά, το πράσινο τσάι, οι ξηροί καρποί, οι ντομάτες, τα παντζάρια, τα πορτοκάλια.

Έτσι, συνιστάται η κατανάλωση τουλάχιστον 5 μερίδων την ημέρα από τα παραπάνω τρόφιμα. Μια μερίδα ισοδυναμεί με την ποσότητα φρούτων ή λαχανικών που περιέχεται σ’ ένα μικρό ποτήρι ή σ’ ένα μικρό μπολ με σαλάτα ή ένα μετρίου μεγέθους φρούτο ή ένα μικρό ποτήρι χυμού. Συμπεριλάβετε επίσης στη διατροφή σας, οπωσδήποτε 6 ποτήρια νερό, ψάρια και φρούτα.

Τροφές εχθρικές προς το δέρμα είναι οι πλούσιες σε κορεσμένα και trans λιπαρά. Επίσης η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης συμβάλλει στη δυσλειτουργία του φυσικού κολλαγόνου του δέρματος, προκαλώντας ανελαστική υφή και διαταραχές στο φυσικό χρώμα του δέρματος. Περιορίστε, επίσης, τον καφέ (όχι πάνω από 2 φλιτζάνια την ημέρα), το κόκκινο κρέας (όχι πάνω από δύο φορές την εβδομάδα) και το αλκοόλ.













