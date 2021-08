Κόσμος

Ρόμπερτ Κένεντι: Αποφυλακίζεται ο δολοφόνος του

Ο Σιρχάν είχε καταδικαστεί σε θάνατο αλλά η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη



Το συμβούλιο αποφυλάκισης της Καλιφόρνιας έδωσε χθες το πράσινο φως για την αποφυλάκιση του Σιρχάν Σιρχάν, του ανθρώπου που δολοφόνησε τον Ρόμπερτ Κένεντι, τον μικρότερο αδελφό του Τζον Φιτζγκέραλντ Κένεντι, κατά τη διάρκεια μιας προεδρικής εκστρατείας το 1968.

Ο Σιρχάν Σιρχάν, 77 ετών σήμερα, καταδικάστηκε στις 17 Απριλίου 1969 για τη δολοφονία του γερουσιαστή της Νέας Υόρκης. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο αλλά η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη το 1972, μετά από μια σύντομης διάρκειας κατάργηση της θανατικής ποινής στην Καλιφόρνια.

Μετά από μια περίοδο εξέτασης 90 ημερών, η απόφαση για αποφυλάκιση του Σιρχάν που εξέδωσε το συμβούλιο το οποίο προηγουμένως είχε απορρίψει 15 φορές το αίτημα του κατάδικου, θα παραπεμφθεί στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ο οποίος έχει την εξουσία να το αρνηθεί ή να το τροποποιήσει.

Ο Παλαιστίνιος μετανάστης Σιρχάν Σιρχάν δολοφόνησε τον «Μπόμπι» Κένεντι στο ξενοδοχείο Ambassador στο Λος Άντζελες, καθώς ο γερουσιαστής έκανε προεκλογική εκστρατεία για να τεθεί υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Ο καταδικασμένος δολοφόνος είχε δικαιολογήσει τότε την πράξη του στην οποία προέβη λόγω της υποστήριξης του Ρόμπερτ Κένεντι στην πώληση στρατιωτικών αεροσκαφών στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αίτησής του για αποφυλάκιση το 2016, ο Σιρχάν είπε ότι είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ τη νύχτα που διέπραξε το έγκλημα και ευχόταν «να μην είχε συμβεί τίποτα». Υποστήριξε επίσης ότι η ομολογία του κατά τη διάρκεια της δίκης του έγινε εξαιτίας ενός δικηγόρου που του έδωσε κακές συμβουλές και τον έπεισε ότι ήταν ένοχος.

